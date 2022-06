[Spoilers] Obi-Wan Kenobi rivela il destino di Tera Sinube di Clone Wars

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi*

Obi-Wan Kenobi è stato ricco di riferimenti e cenni a vari film e programmi TV di Star Wars, in particolare quelli che circondano il periodo dello spettacolo.

Abbiamo visto gli Imperial Inquisitors fare il loro debutto dal vivo dopo la loro introduzione nella serie animata Rebels, cenni ai Jedi dell’era prequel e un riferimento al giocattolo T-16 di Luke da Una nuova speranza.

Ciò per cui lo spettacolo non ha potuto preparare i fan, tuttavia, è stata una scena cupa nell’episodio 4 della serie Obi-Wan Kenobi che rivela il destino del Maestro Jedi Tera Sinube di Clone Wars.

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 9839 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/3Yh_6_zItPU/hqdefault.jpg 1006155 1006155 centro 13872

Chi è Tera Sinube?

Tera Sinube era un anziano Maestro Jedi quando fu introdotto per la prima volta nella seconda stagione della serie animata di Clone Wars.

Tera Sinube, un Cosiano maschio di centinaia di anni, ha fatto la sua prima apparizione nell’episodio della seconda stagione Grevious Intrigo ma sarà ricordato soprattutto dai fan per la sua apparizione in Spada laser perduta dove ha aiutato Ahsoka a rintracciare un ladro che ha preso la sua spada laser.

Mentre Ahsoka voleva affrettarsi a trovare la sua arma Jedi, il Maestro Sinube le ha ricordato che la pazienza è la chiave per dare ai Jedi una mente lucida e un’idea migliore del quadro più ampio.

Successivamente, Tera Sinube è apparsa sporadicamente durante la serie di Clone Wars e in una serie di estesi media di Star Wars come fumetti e romanzi.

Lucasfilm | Disney+

Riepilogo episodio 4 di Obi-Wan Kenobi

L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è arrivato su Disney+ mercoledì 8 giugno 2022.

Dopo il drammatico terzo capitolo, l’episodio vede Obi-Wan Kenobi riprendersi dal suo incontro sbalorditivo e focoso con Darth Vader.

Ma Obi-Wan non ha un momento da perdere dopo che la giovane Leia è stata catturata da Reva, portando Ben e alcuni nuovi alleati a condurre un disperato tentativo di salvataggio alla Fortezza dell’Inquisitorio.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi rivela il triste destino di Tera Sinube

Durante la missione di salvataggio, Obi-Wan si imbatte in una stanza nelle profondità della struttura sinistra che a prima vista è piena di quelle che sembrano celle di prigione.

Tuttavia, a un esame più attento, Obi-Wan si rende conto che le celle sono in realtà tombe e che i corpi degli ex Jedi sono incapsulati lì e stranamente tenuti in mostra.

Vediamo diversi Jedi in queste tombe, incluso uno sfortunato giovane, che indossa ancora l’elmo visto su molti padawan durante il loro addestramento nei prequel.

Mentre la maggior parte dei Jedi caduti sono sconosciuti, uno di loro è un volto familiare, il Maestro Jedi Tera Sinube.

L’episodio non rivela le circostanze esatte intorno alla morte di Tera Sinube, ma i suoi ultimi momenti non possono essere stati piacevoli, sia che siano avvenuti durante l’Ordine 66 o per mano degli Inquisitori.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

In altre notizie, la stagione 2 di All Of Us Are Dead ha confermato di essere in produzione su Netflix