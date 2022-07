Spiegazione di tutte le principali versioni di streaming OTT indiane dal 1 al 10 luglio

Ecco una ripartizione delle più grandi uscite di streaming OTT indiane dal 1 luglio al 10 luglio, tra cui Vikram, Major e Modern Love.

Con così tanti film, serie TV e servizi di streaming che lottano costantemente per attirare la tua attenzione, può essere abbastanza difficile tenere traccia di tutte le ultime uscite.

Nei prossimi 10 giorni, ci sono diversi titoli importanti che usciranno per lo streaming OTT, inclusi i film di successo Vikram e Major, oltre a un nuovo spettacolo interattivo con Ranveer Singh e un’altra possibilità di innamorarsi di Modern Love.

Ecco una ripartizione di tutti i principali titoli indiani in uscita dal 1 luglio al 10 luglio sulle piattaforme di streaming OTT più popolari a cui devi prestare attenzione.

Principale

Major è un film drammatico d’azione biografico che segue l’incredibile storia del maggiore Sandeep Unnikrishnan, un ufficiale dell’esercito tragicamente ucciso durante gli attacchi terroristici di Mumbai del 2008.

Con Adivi Sesh, il film Major sarà presentato in anteprima domenica 3 luglio tramite la piattaforma di streaming Netflix, disponibile in telugu, malayalam e hindi.

Operazione Romeo

Operation Romeo è un film drammatico che in realtà è un remake dell’iconico film malayalam del 2019 Ishq Not A Love Story, che segue una giovane coppia che lotta per affrontare la moderna polizia morale.

Con Sidhant Gupta, Bhoomika Chawla e Vedika Pinto, Operation Romeo uscirà su Netflix domenica 3 luglio in hindi.

Caffè con Karan

La settima stagione del talk show di successo Koffee with Karan è finalmente tornata, con il primo episodio che includerà Janhvi Kapoor e Sara Ali Khan come gli ultimi ospiti di Karan Johar.

La stagione 7 sarà disponibile da giovedì 7 luglio su Disney Plus Hotstar, disponibile sia in inglese che in hindi.

Pakà

Paka, noto anche come River of Blood, è un film drammatico che racconta la storia di una coppia nell’India rurale che decide di opporsi ai loro oppressori e porre fine a un ciclo di sanguinosa vendetta in un fiume vicino.

Il film in lingua malayalam debutterà tramite Sony LIV giovedì 7 luglio.

Il gioco andato

La seconda stagione di The Gone Game vedrà l’iconica serie sulla pandemia tornare per un’altra serie di episodi psicologici. Riprendendo da dove si era interrotta la prima stagione, la caccia a Sahil Gujral continua mentre le accuse di omicidio e infedeltà si diffondono nella comunità.

La seconda stagione di The Gone Game uscirà in anteprima su Voot giovedì 7 luglio, disponibile in hindi.

Ante Sundaraniki

Ante Sundaraniki è una commedia romantica per famiglie su un uomo che cerca di addestrare una ragazza cristiana, di cui è innamorato, a diventare una bramina.

Interpretato da Nani e Nazriya Nazim, il film uscirà su Netflix venerdì 8 luglio, disponibile in telugu, tamil e malayalam.

Amore moderno: Hyderabad

Modern Love: Hyderabad è la seconda puntata della serie Modern Love, dopo l’uscita del brillante spettacolo “Mumbai” all’inizio di quest’anno, con una nuova serie di storie d’amore ambientate nell’antica città di Hyderabad.

Modern Love: Hyderabad sarà presentato in anteprima su Amazon Prime Video venerdì 8 luglio, disponibile in Telugu.

Ranveer Vs Wild con Bear Grylls

Ranveer Vs Wild con Bear Grylls è probabilmente il più grande programma televisivo della settimana e sarà uno speciale interattivo che segue la superstar Ranveer Singh mentre tenta di sopravvivere in Serbia.

Ranveer Vs Wild con Bear Grylls uscirà tramite Netflix venerdì 8 luglio, disponibile in inglese e hindi.

Saas Bahu Achaar Pvt Ltd

Saas Bahu Achaar Pvt Ltd è una serie drammatica che racconta la storia di Suman, che sta facendo del suo meglio per avviare un’attività achaar di successo mentre cerca anche di ottenere la custodia dei suoi figli da un ex marito scontento.

Saas Bahu Achaar Pvt Ltd sarà presentato in anteprima tramite Zee5 venerdì 8 luglio, disponibile in hindi.

Vikram

Probabilmente il più grande film della settimana, Vikram è l’ultimo film d’azione di successo dell’iconico Kamal Haasan, che in realtà è il film tamil con il maggior incasso del 2022 finora.

Vikram debutterà finalmente tramite Disney Plus Hotstar venerdì 8 luglio, disponibile in tamil, telugu, malayalam, kannada e hindi – puoi trovare maggiori informazioni qui.

Hurdang

Hurdang è un film drammatico romantico, con Sunny Kaushal, Nushrratt Bharuccha e Vijay Varma, ambientato negli anni ’90 sullo sfondo di una ribellione della IAS contro una riserva di caste.

Hurdang uscirà tramite il servizio di streaming Netflix domenica 10 luglio, disponibile in hindi.

