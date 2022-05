Spiegazione di Clone Trooper nell’episodio 2 di Obi-Wan Kenobi

No, non devi stropicciarti gli occhi incredulo. Questo è davvero Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor che torna sui nostri schermi.

Per i fan sfegatati del ritratto dell’attore del famoso Jedi, potrebbe sembrare che tu stia aspettando questa serie da una vita. Sebbene la trilogia prequel sia divisiva, la maggior parte dei fan di Star Wars concorderà sul fatto che vale la pena sostenere la performance di Ewan.

Per fortuna, La vendetta dei Sith non serve più come il suo ultimo capitolo. Una nuova era di contenuti di Star Wars è in pieno effetto su Disney+ e Deborah Chow è saldamente al timone dirigendo episodi di una nuova serie in sei parti.

Le prime due puntate sono arrivate venerdì 28 maggio 2022 e gli spettatori non possono fare a meno di soffermarsi sull’apparizione di un Clone Trooper nell’episodio 2 di Obi-Wan Kenobi.

ATTENZIONE: SPOILER EPISODIO 2

Lucasfilm | Disney+

Cameo di Clone Trooper in Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan ha il compito di salvare una giovane Leia Organa (interpretata da Vivien Lyra Blair) dai rapitori e rintracciarla fino alla posizione di un pianeta chiamato Daiyu.

Toccando terra, inizia subito a chiedere alle persone di aiutarlo a rintracciare sua figlia; lo usa come copertura. Tuttavia, prima di arrivare alla ricerca del futuro leader dei ribelli, incontra un ex clone senzatetto interpretato nientemeno che da Temuera Morrison.

Come probabilmente saprai, ha interpretato Jango Fett in L’attacco dei cloni e il figlio di Jango, Boba, in entrambi Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fett.

Il soldato senza nome è stato lasciato a se stesso per le strade crudeli di Daiyu, chiedendo cibo nella speranza di ottenere un pasto caldo.

Obi-Wan dà dei soldi allo sconosciuto barbuto e va avanti. Tuttavia, è difficile per il pubblico andare avanti quando osserva i dettagli specifici dei costumi…

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar BridTV 9860 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar https://i.ytimg.com/vi/XCFvcTA8odc/hqdefault.jpg 1006730 1006730 centro 13872

Obi-Wan Kenobi ha una storia con le truppe

Anche se alcuni potrebbero guardare il personaggio e liquidarlo come un altro generico Clone Trooper, i dettagli ti incoraggiano a non farlo.

Le strisce e i colori contraddistinguono questo particolare clone come parte della 501a Legione.

Offrendo una breve lezione di storia di Star Wars, sia Obi-Wan che Anakin Skywalker hanno combattuto insieme a numerosi membri della 501a Legione durante gli eventi delle Guerre dei Cloni.

Il Radio Times sottolinea che il tutor Jedi ha anche conosciuto personalmente alcuni dei cloni, e c’è la possibilità che l’uomo che incontra su Daiyu sia in realtà uno di loro; Obi-Wan è travestito per eludere il rilevamento.

Tuttavia, dopo gli eventi delle Guerre dei Cloni i cloni hanno orchestrato l’Ordine 66 e ucciso orde di Jedi, quindi dire che questa parentela è stata viziata sarebbe un eufemismo.

Tuttavia, il cameo del soldato funge da cenno al pubblico esperto e aiuta a legare gli eventi delle voci precedenti nel canone di Star Wars.

“So solo che il 501° clone trooper ha riconosciuto Obi-Wan”

I fan hanno già reagito al dettaglio e alcuni hanno anche offerto le loro teorie su cui riflettere.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Spoiler #ObiWanKenobi… So solo che il 501° clone trooper ha riconosciuto Obi Wan ma non ha detto niente — vita KENOBI SPOILER (@IRONM4NDO) 27 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Spoiler #ObiWanKenobi – – – – – quel soldato clone 501 COSA — abby✵ (@reysyndulla) 27 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Uno dei miei momenti preferiti da Kenobi! Un vecchio soldato clone in pensione senzatetto, adoro questo spettacolo che mostra la transizione dalla Repubblica Galattica all’Impero Galattico… #obiwankenobi pic.twitter.com/J6Kd7aIeja — STEVEPUNCH91 TV (@stevepunch91tv) 27 maggio 2022

Obi-Wan Kenobi è in streaming esclusivamente su Disney+.

In altre notizie, il film Stranger Things di Amybeth McNulty riaccende l’amore dei fan per Anne With An E