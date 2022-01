Spiegazione dell’uscita degli episodi 8 e 9 per lo streaming mondiale

In quale data usciranno gli episodi 8 e 9 di Snowdrop in tutto il mondo sulla rete sudcoreana JTBC e sulle versioni internazionali di Disney Plus?

Probabilmente il dramma coreano più popolare attualmente in corso in televisione, Snowdrop continua a volare di fronte alle recenti polemiche.

Tuttavia, il sentimento che circonda i prossimi episodi sarà particolarmente cupo questo fine settimana, a seguito della tragica scomparsa dell’attrice Kim Mi-soo.

Quindi, quando uscirà l’episodio 8/9 di Snowdrop in tutto il mondo mentre i fan rendono omaggio al compianto Kim Mi-soo.

Spiegazione del rilascio dell’episodio 8/9 di Snowdrop…

L’episodio 8 di Snowdrop è programmato per l’uscita sabato 8 gennaio, mentre l’episodio 9 è previsto per domenica 9 gennaio.

I nuovi episodi del successo K-drama vengono trasmessi prima sulla rete televisiva sudcoreana JTBC, prima di arrivare su versioni internazionali selezionate del servizio di streaming Disney Plus.

L’episodio 8 sarà presentato in anteprima su JTBC alle 22:30 KST e quindi uscirà sulle versioni selezionate di Disney Plus intorno alle 00:10 KST – alcune versioni internazionali hanno subito un ritardo di 15-20 minuti nel lancio degli episodi precedenti.

La serie dovrebbe uscire sulle versioni nordamericane ed europee della piattaforma dopo la conclusione della serie il 5 febbraio.

È interessante notare che la serie è già diventata il titolo più visto sulle piattaforme Disney Plus a Singapore, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, come riportato da NME.

Kim Mi-soo muore a 29 anni…

Il 5 gennaio, la società di agenzia Landscape Entertainment ha confermato in una dichiarazione che l’attrice Kim Mi-soo era tristemente scomparsa all’età di 29 anni.

Mi-soo è apparso in Snowdrop come Yeo Jung-min, uno studente di storia del quarto anno che viveva nello stesso dormitorio di Eun Young-ro di Jisoo.

Come riportato dal Joongang Daily, la dichiarazione recitava: “Kim ci ha improvvisamente lasciati il ​​5 gennaio, le persone in lutto sono profondamente addolorate per l’improvvisa tristezza. Si prega di astenersi dal riportare false voci o speculazioni in modo che la famiglia possa piangere in pace”.

Una causa di morte non è stata segnalata.

Mi-soo aveva precedentemente lavorato ai titoli di successo Yumi’s Cells, Hellbound, The School Nurse Files e The Cursed: Dead Man’s Prey.

JTBC risponde ai critici di Snowdrop…

La controversia che circonda Snowdrop è nota, con il numero di firme su una petizione che chiede la sua cancellazione superiore a 300.000.

Tuttavia, la rete televisiva JTBC ha recentemente risposto alle critiche, affermando che mentre “JTBC incoraggia il valore dell’indipendenza e della libertà nella creazione, nonché nei contenuti e nella pianificazione, rispettiamo sufficientemente anche i diritti degli spettatori dei contenuti e il modo in cui criticano e ricevere il lavoro”.

Tradotta da Koreaboo, la dichiarazione proseguirebbe spiegando come “ci sono state falsità e critiche infondate riguardo ai contenuti del drama e queste sono state continue e ripetute”.

“Poiché intraprenderemo un’azione rigorosa contro la diffusione di falsità, speriamo che lo terrete in considerazione prima di farlo. Inoltre, vi preghiamo di astenervi dall’attaccare personalmente i produttori e gli attori”. – JTBC, tramite Koreaboo.

