Spiegazione della tomba Jedi nell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi*

Nonostante Star Wars sia principalmente rivolto ai bambini, la nuova serie Obi-Wan Kenobi ha spinto i confini della violenza e dell’orrore con ogni nuovo episodio.

Le mani sono andate perse, gli assaltatori sono stati tagliati a metà e ora, l’episodio 4 ha regalato ai fan una delle scene più agghiaccianti dell’intero franchise quando Obi-Wan ha scoperto una tomba di Cavalieri Jedi caduti nel profondo della Fortezza dell’Inquisitorio.

La scena sinistra è diventata rapidamente uno dei più grandi punti di discussione che circonda l’episodio con i fan di Obi-Wan Kenobi che chiedono a quale scopo serve la tomba e anche chi sono i Jedi in mostra nell’episodio 4.

Obi-Wan trova la tomba Jedi nell’episodio 4

Nell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi, il Jedi titolare è costretto a infiltrarsi nella Fortezza Inquisitorius, la base operativa degli Inquisitori Imperiali, dopo che Leia è stata rapita da Reva alla fine del capitolo precedente.

Dopo essere entrato attraverso un portello sottomarino, Kenobi inizia rapidamente a cercare Leia ma durante la sua ricerca scopre una stanza che a prima vista sembra essere piena di celle di prigione.

Ma un’ispezione più ravvicinata porta Obi-Wan alla triste realizzazione che la stanza in cui si trova è in realtà una tomba piena di corpi preservati di Jedi caduti, lasciati stranamente in mostra in una specie di resina ambrata.

Dopo aver ottenuto un barlume di speranza che alcuni Jedi fossero sopravvissuti nell’episodio 3, Obi-Wan riceve un ricordo schiacciante di quanto sia stato brutale l’Impero nella sua epurazione dei Jedi.

Un volto familiare

Mentre la maggior parte degli scrigni mostra Jedi sconosciuti, la prima finestra in cui Obi-Wan si ferma mostra un personaggio che alcuni fan potrebbero già conoscere, il Maestro Jedi Tera Sinube.

L’anziano Cosian ha fatto il suo debutto in Star Wars nella serie animata di Clone Wars, aiutando in particolare Ahsoka Tano a recuperare la sua spada laser nell’episodio della seconda stagione Spada laser perduta.

Mentre Ahsoka voleva affrettarsi a trovare la sua arma Jedi, il Maestro Sinube le ha ricordato che la pazienza è la chiave per dare ai Jedi una mente lucida e un’idea migliore del quadro più ampio.

Obi-Wan passa accanto a molti altri Jedi morti, tutti con lo sguardo assente, finché non si ferma di nuovo mentre osserva l’orribile vista di un giovane Jedi con uno sguardo spaventoso sul viso.

Vale la pena notare che questo giovane è uno di quelli che abbiamo visto nel flashback dell’Ordine 66 nell’episodio 1, il che significa che era probabilmente un amico di Reva poiché si crede che anche lei sia uno dei giovani visti allenarsi in quella scena.

Perché conservare i corpi dei Jedi morti?

Oltre ad essere semplicemente i cattivi, l’Impero e gli Inquisitori hanno diverse ragioni per voler mantenere i corpi dei Jedi caduti.

In primo luogo, per metterli in mostra, proprio come un grosso cacciatore di selvaggina arreda con orgoglio la propria casa con le pellicce o le teste degli animali che hanno ucciso.

In secondo luogo, conservare i corpi dei Jedi morti servirebbe come avvertimento per gli Inquisitori – molti dei quali erano Jedi – per ricordare cosa sarebbe successo se si fossero rivolti contro l’Impero, aiutando a dissipare ogni traccia di lealtà che potrebbero ancora avere all’ordine Jedi.

La terza e probabilmente più triste ragione per tenere i cadaveri dei Jedi sarebbe usarli per scopi nefasti.

In Star Wars Rebels, il Grande Inquisitore usa il corpo della Maestra Luminara Unduli come esca nel tentativo di attirare Kanan Jarrus ed Ezra Bridger in una trappola dopo aver ricevuto la notizia che potrebbe essere ancora viva.

Nel frattempo, in The Mandalorian, vediamo che lo scienziato imperiale Doctor Pershing usa il sangue di Grogu come parte del suo lavoro, potenzialmente nel tentativo di clonare un essere sensibile alla Forza come Snoke o lo stesso Imperatore, il che spiegherebbe il suo ritorno in The Rise of Skywalker.

Forse i primi sforzi con il sangue dei Jedi morti si sono rivelati infruttuosi, portando l’Impero a trovare un soggetto vivente da cui estrarre sangue pieno di midi-chlorian.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

