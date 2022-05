Spiegazione della scena dopo i titoli di coda di Moon Knight: chi è Jake Lockley?

L’attesissimo episodio finale della Marvel Cavaliere della Luna la prima stagione è ora in streaming su Disney+. Succedono molte cose in questo episodio. Ma prima di immergerci nella scomposizione e nella spiegazione del finale della prima stagione, tieni presente che ci sono spoiler in anticipo se devi ancora guardarlo!

Avviso spoiler finale.

La terza personalità di Marc Spector viene rivelata nella scena dopo i titoli di coda. Chi è questa terza personalità? In Cavaliere della Luna stagione 1 episodio 5, Taweret (la dea egizia delle donne e dei bambini) porta Marc e Steven nel loro viaggio nell’aldilà. Passano anche attraverso l’origine di Marc e Steven.

Marc raggiunge il Campo di Canne, mentre Steven cade dalla nave nella sabbia di Duat. Nel finale della prima stagione, episodio 6, Marc lascia il Campo di Canne e salva Steven. Harrow libera con successo Ammit. Più tardi, Layla libera Khonshu. Layla accetta anche di diventare l’avatar “temporaneo” di Taweret e ottiene un nuovo vestito fantastico. Ammit inizia a punire tutte le persone con bilance sbilanciate mentre Khonsu cerca di fermare Ammit. Marc torna in vita e in seguito riescono a intrappolare Ammit nel corpo di Harrow. Khonshu finalmente libera Marc e Steven dall’essere il suo avatar. Marc non è d’accordo a porre fine ad Ammit lì. Finalmente torniamo all’appartamento di Steven e lo spettacolo finisce.

Chi è Jake Lockley nell’episodio 6 di Moon Knight?

Un uomo porta Harrow fuori dall’ospedale psichiatrico, ma all’inizio non possiamo vederlo. Harrow pensa che la persona sia uno dei suoi uomini. Ma è stato fatto su comando di Khonshu. Una volta che l’uomo misterioso carica Harrow in una limousine bianca, vediamo che è la terza personalità di Moon Knight, Jake Lockley. Khonshu poi ordina a Jake di uccidere Harrow e Jake non esita. Purtroppo, questo significa che Marc non è ancora libero.

Non molto su Jake è stato mostrato nella serie, ma nei fumetti Jake è una personalità violenta di Moon Knight. È un tassista che ha legami con la malavita. Non sono sicuro se lo manterranno nello show, se succederà la seconda stagione. Dopotutto, hanno cambiato Steven Grant in un timido impiegato di un negozio di articoli da regalo mentre è un milionario nei fumetti. Non che importi affatto. Ha funzionato perfettamente nella serie.

Inoltre, la storia della serie ha più elementi mistici del solito Cavaliere della Luna tradizione. Quindi sarà interessante vedere dove va a finire questa storia. Cavaliere della Luna è sicuramente la migliore serie Disney+ MCU mai vista. Cavaliere della Luna iDovrebbe anche far parte di più progetti MCU. Lasciare Jake solo per i titoli di coda potrebbe aver lasciato molti fan delusi. Speriamo che questa ottenga una stagione 2 in modo da poter vedere di più.