Spiegazione della scena di Babbo Natale ‘we love you Satan’: è reale?

Pensavi che avresti mai rivisto Tim Allen nei panni di Scott Calvin? Forse no, ma è esattamente ciò che offre The Santa Clauses e il pubblico si è recentemente sintonizzato sulle puntate settimanali della serie comica natalizia su Disney +.

Creato da Jack Burditt, il progetto funge da sequel di The Santa Clause 3: The Escape Clause, che è il terzo capitolo della serie di film iniziata con l’originale nel 1994.

Tim riprende il ruolo di Babbo Natale con un cast di artisti del calibro di Elizabeth Mitchell, Eric Lloyd e David Krumholtz.

Sebbene sia andato bene da quando è iniziata la prima di mercoledì 16 novembre 2022, c’è stata qualche preoccupazione per un momento recente. Con questo in mente, spieghiamo la scena di Babbo Natale “ti amiamo Satana”.

I Babbo Natale © Disney | Giacomo Clark

Spiegazione della scena di Babbo Natale “ti amiamo Satana”.

Un certo numero di spettatori ha attirato l’attenzione sull’episodio 3 di The Santa Clauses – intitolato Into The Wobbly Wood – e una scena in particolare.

La sequenza mostra un gruppo di bambini tutti in possesso di carte con una lettera ciascuno. Lavorano rapidamente per organizzarsi in una formazione per precisare un messaggio.

Una volta raccolto, il messaggio recita “ti amiamo Satana”. Questa scena è reale ed è presente nell’episodio, poiché ci sono state alcune speculazioni sul fatto che gli screenshot sui social media siano stati modificati.

Tuttavia, il contesto è tutto. I bambini volevano precisare “ti vogliamo bene Babbo Natale” e la scena è in definitiva una gag visiva. Anche il Babbo Natale di Tim affronta questo problema nella scena, dicendo ai bambini che dovrebbero controllare l’ortografia.

Rendendosi conto del loro errore, si riorganizzano per precisare Babbo Natale invece di Satana.

I Babbo Natale episodio 103 cr. Disney+

Il pubblico reagisce alla battuta di Babbo Natale su Satana

Un certo numero di spettatori si è rivolto ai social media per criticare la scena e ciò ha chiaramente causato una divisione tra il pubblico.

Tuttavia, alcuni sono saltati su Twitter per condividere quanto hanno trovato divertente il bavaglio.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Davvero non riesco a credere che #TheSantaClauses se la sia cavata con un errore ortografico di Babbo Natale/Satana. Non riuscivo letteralmente a smettere di ridere nel momento in cui è venuto fuori. — Matt C. (ThomasandMatt) (@SiFsBartender) 26 novembre 2022

Visualizza tweet

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro quella risata natalizia allo scherzo di Satana era al 100% liz e anche la mia parte preferita dell’episodio #TheSantaClauses — gi 🇧🇷 (@tiny_lesbean) 23 novembre 2022

Visualizza tweet

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Questo spettacolo #TheSantaClauses è fantastico. Avevano un bavaglio ortografico di Satana / Babbo Natale e gli piaceva l’umorismo e tutto il resto. Babbo Natale di Kal Penn e Tim è fantastico. —Skylar. (@GenerationOfSky) 27 novembre 2022

Visualizza tweet

The Santa Clauses è stato rinnovato per la seconda stagione?

No, la Disney ha classificato il progetto come una miniserie, quindi non c’è motivo di aspettarsi un’altra stagione.

D’altra parte, Kal Penn (che interpreta Simon Choksi) ha rivelato a Collider che sarebbe disposto a fare di più:

“Se mi stai chiedendo se sarei giù per una stagione 2 e 3, sono super giù. Ho pensato che fosse fantastico. C’è sicuramente una trama meravigliosa in questi sei episodi. Non sembrava affrettato. Non mi è sembrato troppo lungo. Ho adorato questo cast e la troupe.

Ha aggiunto: “È stata davvero una gioia entrare al Polo Nord ogni giorno, con queste persone fantastiche, e riuscire a farlo. Quindi, sì, mi piacerebbe farlo per molto tempo, se potessimo.

I Babbo Natale è in streaming esclusivamente su Disney+.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di ritorno dell’episodio 10 di The Rookie: Feds e quanti episodi sono rimasti