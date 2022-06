Spiegazione della partizione dell’India della signora Marvel dall’episodio 2

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 2 presentava una scena a tavola con Kamala Khan e la sua famiglia che discutevano dei loro parenti ed è stata menzionata anche la divisione dell’India.

Spieghiamo cos’è la Partizione dell’India, riveliamo come i fan stanno reagendo alla rappresentazione della Marvel e forniamo una guida agli episodi della serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Qual è la partizione dell’India?

Nel 1947, la spartizione dell’India vide l’India britannica divisa in due territori separati: India e Pakistan.

La divisione provinciale del Bengala e del Punjab ha visto anche l’esercito indiano britannico, la Royal Indian Navy, la Royal Indian Air Force e il servizio civile indiano separati.

La spartizione portò anche alla divisione del Raj britannico, noto anche come governo della Corona in India, e i domini separati di India e Pakistan divennero legali a mezzanotte del 15 agosto 1947.

Conosciuta come una delle più grandi crisi di rifugiati della storia, da 10 a 20 milioni di persone sono state vittime di violenze e perdite di vite umane durante la spartizione, che a sua volta ha creato conflitti tra India e Pakistan.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Dai un’occhiata a questa grafica esclusiva di @itsnehak e scopri cosa l’ha ispirata nell’episodio uno di #MsMarvel. – “Ho davvero adorato il primo episodio e sono stato particolarmente attratto da due cose: una l’immagine dei braccialetti durante l’episodio e due la sua relazione a lei…” (1/5) pic.twitter.com/YC3Sw1OMmp — Ms. Marvel (@msmarvel) 15 giugno 2022

I fan di Ms. Marvel reagiscono all’inclusione dello show

Questo fan ha evidenziato quanto sia stata dolorosa la partizione dell’India per molte famiglie e ha affermato che significava molto per la Marvel includerlo:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MsMarvel Spoilers___–____La partizione dell’India è stato uno degli incidenti più dolorosi e più strazianti che noi sudasiatici abbiamo dovuto sopportare e la Marvel ha finalmente evidenziato il suo impatto traumatico e riconoscendo che significa molto per noi pic.twitter.com/lZbroTQTz9 — Swarna (@kidofmisfortune) 15 giugno 2022

Un altro fan ha evidenziato come la spartizione dell’India sia stata una delle più grandi crisi della storia e ha deciso di saperne di più:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non avevo idea di cosa significasse la spartizione dell’India fino a #MsMarvel di ieri sera. È stata la più grande crisi di rifugiati della storia. Incredibilmente orribile. Ora la reazione della mamma di Kamala ha senso. 😞Ecco dieci libri che ho trovato sull’argomento pic.twitter.com/wGRoVVHBVg — L’AAVE impenitente di Lizzo 🎤 (@Decodnlyfe1) 16 giugno 2022

Infine, questo fan ha anche ammesso di non sapere nulla della Partizione a scuola, il che dimostra perfettamente i risultati della Marvel nell’educare gli spettatori su altre culture:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non sono stato io a conoscere la spartizione dell’India attraverso #MsMarvel O ho perso quella lezione o la mia scuola pubblica mi ha deluso — Chettiquette (@chetiquette) 16 giugno 2022

Quanti episodi ha la signora Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Loki.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022