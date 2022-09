Spiegazione della data e dell’ora di rilascio

A che data e ora uscirà l’episodio 6 della terza stagione di Criminal Justice (Adhura Sach) per lo streaming di OTT in tutto il mondo tramite Hotstar?

È un periodo incredibilmente impegnativo per i fan dei contenuti in streaming OTT indiani con artisti del calibro di Babli Bouncer, Jamtara stagione 2, Kalapuram e Chhalle Mindiyan che verranno presentati in anteprima nei prossimi giorni.

Tuttavia, l’attenzione di tutti i fan dei film polizieschi sarà fermamente fissata su Disney Plus Hotstar e sulla continuazione della terza stagione del loro epico dramma giudiziario, Criminal Justice.

Quindi, a che data e ora sarà reso disponibile l’episodio 6 della terza stagione di Criminal Justice per lo streaming OTT in India e all’estero?

Criminal Justice S3 episodio 6: Data e ora di uscita

L’episodio 6 della terza stagione di Criminal Justice, noto anche come Criminal Justice: Adhura Sach, uscirà per lo streaming OTT venerdì 23 settembre.

Disney Plus Hotstar ha rilasciato tutti gli episodi della terza stagione precedente alle 00:00 IST; che è il tempo di lancio previsto per la puntata di questa settimana.

Pacific Time – 11:30 (22 settembre)

Ora orientale – 13:30 (22 settembre)

British Time – 19:30 (22 settembre)

Ora europea – 20:30 (22 settembre)

Ora del Pakistan – 23:30 (22 settembre)

Ora dell’India – 00:00 (23 settembre)

Ora delle Filippine – 2:30 (23 settembre)

Australia Central Time – 4:00 (23 settembre)

Disney Plus Hotstar offre diversi pacchetti di abbonamento che forniranno l’accesso all’episodio 6 della terza stagione di Criminal Justice al momento del suo rilascio in streaming OTT:

Premium – Rs 1499 all’anno, senza pubblicità, quattro dispositivi con risoluzione 4K

Super – Rs 899 all’anno, ad-supported, due dispositivi con risoluzione Full HD

Mobile – Rs 499 all’anno, con pubblicità, un dispositivo con risoluzione HD

Sono inoltre disponibili due diverse opzioni di pagamento mobile; Rs 199 per sei mesi e Rs 49 per un solo mese.

Pankaj Tripathi ricorda gli inizi della carriera

Parlando tramite LeisureByte, Tripathi ha condiviso come lavorare con un cast così giovane di attori emergenti gli abbia fatto ricordare la sua prima carriera.

“Abbiamo due attori bambini principali in questa stagione e sono così talentuosi”, ha detto.

“Hanno lo stesso livello di professionalità e pratica che ci si aspetta dagli adulti. Mi ricorda anche i miei giovani giorni di recitazione, ma non sono mai stato così serio. Sono così dediti all’arte e sono molto perspicaci di ciò che viene fatto intorno a loro”. – Pankaj Tripathi, tramite LeisureByte.

Ha poi aggiunto in un’intervista con Pinkvilla come “Gli sceneggiatori, i produttori e noi come registi e attori dobbiamo essere sulla stessa pagina, per aggiungere unicità alla serie drammatica in tribunale”.

“Quando sentiamo che una scena può essere improvvisata aggiungendo una battuta qua e là, il lavoro diventa molto più eccitante. Avere quella fiducia che il personaggio dello spettacolo non stia cambiando ma venga solo migliorato, lo rende ancora più accattivante e accessibile, mantenendo intatta la serietà del caso. È un processo divertente per trovare il giusto equilibrio. Non puoi farcela se non hai attori meravigliosi che possono capirlo”. – Pankaj Tripathi, via Pinkvilla.

Aaditya Gupta sul lavoro con Tripathi

Insieme a Tripathi sul set della terza stagione di Criminal Justice, c’è la star emergente di Calcutta, Aaditya Gupta. In una recente intervista con OTT Play, Gupta ha condiviso come “È stato un momento da sogno diventato realtà per me quando sono stato scelto per il ruolo nella serie”.

“Lavorare con Pankaj Tripathi è stato pieno di esperienze di apprendimento sfumate. È un gioiello di persona e uno degli esseri umani più umili che abbia mai visto”. – Aaditya Gupta, tramite OTT Play.

Poi aggiungeva come “C’è stato un momento sul set in cui è stata menzionata una delle prelibatezze preferite di Calcutta. È stato un tale antistress per entrambi perché ci ha ricordato il nostro luogo di appartenenza”.

