In quale data uscirà la stagione 2 dell’iconica serie Aashiqana in India e dove sarà disponibile lo spettacolo per lo streaming?

Nel mondo del moderno streaming OTT, i fan di tutto il mondo sono abituati ad avere ogni episodio disponibile in una volta per abbuffarsi a loro piacimento.

Tuttavia, la popolare serie Aashiqana ha preso una decisione piuttosto drastica e vantaggiosa di pubblicare gli episodi della sua prima stagione una volta al giorno per un periodo di tre mesi.

Questa settimana, finalmente Aashiqana ritorna per la stagione 2, ma in quale data uscirà la serie e dove sarà disponibile per lo streaming in India?

Come guardare online la seconda stagione di Aashiqana

La stagione 2 di Aashiqana sarà resa disponibile per lo streaming in tutto il mondo esclusivamente tramite il servizio di streaming Disney Plus Hotstar.

La piattaforma offre attualmente più pacchetti di abbonamento che garantiranno l’accesso alla stagione 2 di Aashiqana al momento del suo rilascio OTT, tra cui:

Premium – Rs 1499 all’anno, senza pubblicità su quattro dispositivi

Super – Rs 899 all’anno, supportato da pubblicità su due dispositivi

Mobile – Rs 499 all’anno, con pubblicità su un dispositivo

Mobile – Rs 199 ogni sei mesi, con pubblicità su un dispositivo

Mobile – Rs 49 al mese, con pubblicità su un dispositivo

“Hai presente quella sensazione quando i tuoi sogni diventano realtà? Sono stato sopraffatto dall’amore e dall’apprezzamento che lo spettacolo ha ricevuto finora. In un certo senso, sembra, insieme a Chikki. Sto anche vivendo il mio sogno nella vita reale mentre lo spettacolo lancia una nuova stagione su Disney+ Hotstar. – Khushi Dubey, tramite Urban Asian.

Aashiqana stagione 2: data di uscita in streaming OTT

Come confermato dal trailer ufficiale, la seconda stagione di Aashiqana sarà presentata in anteprima in tutto il mondo tramite Disney Plus Hotstar lunedì 10 ottobre.

Il numero totale di episodi non è stato ancora confermato per la seconda stagione della serie e nemmeno il programma di rilascio effettivo.

Questo perché la prima stagione di Aashiqana ha rilasciato un totale di 66 episodi, trasmessi tramite Disney Plus Hotstar quasi ogni giorno dal 5 giugno al 19 agosto all’inizio di quest’anno.

Si presume che anche la stagione 2 di Aashiqana utilizzerà questo formato di rilascio, ovvero un nuovo episodio al giorno, quindi non aspettatevi che l’intera serie sarà resa disponibile il 10 ottobre.

“Nella prima stagione abbiamo visto Yash in un ruolo potente come un celebre poliziotto, ma nella seconda lo vedremo in un avatar completamente nuovo. Esplora i suoi punti di forza e di debolezza quando la sua uniforme gli viene tolta. Sono molto eccitato per questa stagione perché prende un tono molto non convenzionale con il suo matrimonio e la chimica con Chikki che entra in una nuova dimensione. – Zayn Ibad Khan, tramite Tribune India.

I dirigenti in anteprima cosa accadrà nella stagione 2

Tuttavia, non è solo il cast a presentare in anteprima la prossima stagione di Aashiqana, con alcuni dirigenti che ora mostrano in anteprima anche la prossima trasmissione.

Il produttore e regista della serie Gul Khan, come riportato da Indian Television, ha dichiarato: “Stiamo entrando in un nuovo capitolo della vita di Chikki e Yash e le cose sono cambiate.

“Nella stagione 2, li vedremo percorrere strade che non avevano mai immaginato prima. Con azione e romanticismo pieni di energia, la seconda stagione di Aashiqana su Disney+ Hotstar raggiungerà un nuovo crescendo mentre il duo affronta nuove spine nelle loro vite. – Gul Khan, tramite la televisione indiana.

Il responsabile dei contenuti di Disney Plus Hotstar Gaurav Banerjee ha anche affermato: “La prima stagione di Aashiqana ha visto una risposta fenomenale da parte degli spettatori che si sono innamorati dei personaggi enigmatici della serie e della sua trama avvincente.

“Il thriller romantico è un brillante esempio della costante ricerca di Disney+ Hotstar per la narrazione esplorativa. Mentre lo spettacolo entra nella sua seconda stagione sotto l’esperto obiettivo registico di Gul Khan, gli spettatori possono aspettarsi l’inaspettato in questo nuovissimo capitolo”. – Gaurav Banerjee, tramite Urban Asian.

