Spiegazione della confusione tra data e ora di rilascio dello streaming OTT

A che data e ora uscirà in tutto il mondo l’attesissima commedia nera hindi Good Luck Jerry per lo streaming OTT?

Sarà sicuramente una settimana impegnativa per i fan dei fantastici contenuti in streaming indiani, con artisti del calibro di 777 Charlie, Case Toh Banta Hai, Masaba Masaba stagione 2 e Rangbaaz che saranno tutte nuove funzionalità.

Tuttavia, probabilmente il rilascio più atteso di questa settimana è la commedia nera in lingua hindi, Good Luck Jerry.

Con oltre 38 milioni di visualizzazioni sul suo trailer di YouTube, è sicuro dire che questo film guidato da Janhvi Kapoor e Deepak Dobriyal sarà il protagonista di molti dei nostri momenti di abbuffata nel fine settimana.

Quindi, di cosa parla Good Luck Jerry, dove i fan possono trasmettere il film in streaming online e, soprattutto, a quale data e ora verrà presentato in anteprima il film in tutto il mondo?

Di cosa parla Good Luck Jerry?

Good Luck Jerry è una commedia poliziesca nera in lingua hindi in uscita che è in realtà un remake di un film tamil del 2018 chiamato Kolamaavu Kokila.

Il film racconterà la storia di Jaya “Jerry” Kumari, una giovane donna che lotta per trovare un lavoro che renda abbastanza per prendersi cura della sua famiglia.

Tuttavia, la sua vita viene sconvolta quando si imbatte nel vivace commercio di cocaina locale, che offre l’opportunità di libertà finanziaria a sua sorella e sua madre.

Jerry viene reclutato nel cartello e si fa rapidamente un nome come uno dei migliori membri della banda, attirando anche l’attenzione delle forze di polizia locali.

Tuttavia, dopo essere sfuggito a malapena alle autorità e con una sospetta talpa nella banda della cocaina, Jerry vuole andarsene, ma sta per scoprire che uscire da una vita criminale è molto più difficile di quanto immaginasse.

“Il film è il remake ufficiale del film tamil Kolamaavu Kokila, che racconta la storia di una ragazza innocente che viene trascinata nel famigerato mondo del contrabbando di cocaina”. – Sinossi di Good Luck Jerry, tramite IMDB.

Good Luck Jerry: data e ora di uscita per lo streaming OTT

Good Luck Jerry sarà presentato in anteprima tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar venerdì 28 luglio.

Disney Plus Hotstar non ha confermato pubblicamente il tempo di streaming specifico per il prossimo film commedia nero; tuttavia, l’uscita del film è prevista per le 00:00 IST.

Questa è stata la tipica finestra di aggiornamento per i contenuti indiani originali sulla piattaforma ed è stata segnalata anche da altri punti vendita rispettabili tra cui Binged e Filmibeat.

Hotstar attualmente offre diversi piani di abbonamento che garantiranno l’accesso a Good Luck Jerry dopo il suo rilascio globale di streaming OTT:

Piano Premium: Rs 1499 all’anno (senza pubblicità), quattro dispositivi con risoluzione 4K

Super piano per Rs 899 all’anno (supportato da pubblicità), due dispositivi con risoluzione Full HD

Mobile per Rs 499 all’anno (supportato da pubblicità), un dispositivo mobile o tablet con risoluzione HD

I fan dovrebbero notare che esiste anche un piano di pagamento mobile aggiuntivo per piani Rs 49 e Rs 199 rispettivamente per uno e sei mesi.

Incontra il cast di Good Luck Jerry

I seguenti membri del cast sono stati confermati per recitare in Good Luck Jerry:

Janhvi Kapoor nel ruolo di Jaya “Jerry” Kumari

Deepak Dobriyal nel ruolo di Shekhar

Mita Vashisht

Neeraj Sood

Sushant Singh

Sail Mehta

Saurabh Sachdeva

Sandeep Nayak nel ruolo di Jagdish

Jaswant Singh Dalal nel ruolo di Jaswant Singh

Mohan Kamboj nel ruolo di Daddu

Tashi Kalden come amico di Tenzin

Hardy Nation nel ruolo del fratello di Jerry

Abhimanue come Joginder

Di Tom Llewellyn

