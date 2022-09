Spiegazione della classificazione in base all’età di Pinocchio 2022 su Disney Plus

Alcune storie sono semplicemente troppo belle per essere raccontate una volta. Meritano di essere reinventati per le nuove generazioni con nuovi talenti a bordo che portano la propria magia a personaggi iconici.

Questa è probabilmente un’opinione che molti appassionati Disney condivideranno.

Alcuni dei loro classici animati hanno avuto nuova vita grazie al live-action e al CGI fotorealistico nel corso degli anni, da Il libro della giungla a Il Re Leone.

Ora è il momento che il film Pinocchio del 1940 – basato sul libro italiano di Carlo Collodi del 1883 Le avventure di Pinocchio – riceva il trattamento.

Uscito su Disney Plus giovedì 8 settembre 2022, potrebbe valere la pena sapere a chi è adatto il film prima di tuffarsi in…

Classificazione Pinocchio 2022 su Disney Plus

La fascia d’età per il film Pinocchio del 2022 è 9+.

Alcuni degli elementi fiabeschi più oscuri della storia classica vengono trasferiti in questo adattamento che potrebbe spaventare gli spettatori più giovani.

Tuttavia, la classificazione in base all’età riflette che è un film adatto alle famiglie che la maggior parte delle età può apprezzare.

Il Pinocchio originale è generalmente considerato uno dei film più spaventosi della Disney, quindi le aspettative sono già in atto. La maggior parte della storia di Pleasure Island conterrà in particolare scene di pericolo.

Vale anche la pena ricordare che alcune sequenze o schemi di luci lampeggianti possono influenzare il pubblico fotosensibile.

“Noi modernizziamo lo storytelling”

Il regista Robert Zemeckis ha recentemente incontrato Hype per discutere dei cambiamenti che ha apportato alla sua versione di Pinocchio:

“Il film d’animazione originale è un grande allontanamento dal materiale originale. Usiamo la versione Disney come modello e schema per la nostra storia. Segue più o meno la stessa avventura che segue Pinocchio nella versione animata.

Ha continuato: “Abbiamo modernizzato la narrazione perché c’era un diverso tipo di ritmo nei film 60 anni fa rispetto a quello che c’è ora… Abbiamo aggiunto alcuni personaggi, ma in pratica abbiamo mantenuto lo spirito, il tono e il tema del primo film”.

Il cast di Pinocchio Disney Plus

Dai un’occhiata ai nuovissimi membri del cast e ai rispettivi ruoli di seguito:

Benjamin Evan Ainsworth come Pinocchio

Tom Hanks nel ruolo di Geppetto

Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina

Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di Jiminy Cricket

Keegan-Michael Key nel ruolo di Honest John

Luke Evans nel ruolo del cocchiere

Giuseppe Battiston nel ruolo di Stromboli

Lewin Lloyd nel ruolo di Lampwick

Sheila Atim nel ruolo della signora Vitelli

Angus Wright nel ruolo del Signore Rizzi

Jamie Demetriou nel ruolo del Preside

Lorena Bracco nel ruolo di Sofia

Kyanne Lamya nel ruolo di Sabina

Pinocchio è ora in streaming in esclusiva su Disney Plus.

