Spiegazione del significato di Ms. Marvel’s Djinn e ClanDestine

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel è stato precedentemente elogiato per la sua profonda immersione nella cultura araba e islamica e i cattivi dell’episodio 3 provengono da un tradizionale clan di demoni.

Forniamo un riepilogo dell’episodio 3, spieghiamo cosa sono i Djinn e forniamo una guida agli episodi e un programma di rilascio per gli episodi rimanenti.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Riepilogo dell’episodio 3 di Ms. Marvel

Episodio 3, intitolato Destinatainiziò con Najma che spiegava che lei, Kamran e i suoi alleati provenivano da un’altra dimensione.

Najma ha detto a Kamala che erano conosciuti come ClanDestine, noto anche come Djinn – precedentemente rivelato essere i mostri di cui Kamala aveva paura quando era più giovane.

Il ClanDestine ha bisogno del potere del braccialetto di Kamala per tornare a casa, anche se il processo potrebbe avere conseguenze dannose, come scoperto da Bruno.

Marvel Studios | Disney+

Cosa sono i Djinn?

Djinn o Jinn sono anche conosciuti come geni ed esistono come creature o demoni invisibili nella prima religione e mitologia preislamica.

I Djinn sono noti per non essere né buoni né malvagi e possono cambiare forma a piacimento, spesso favorendo la forma di serpenti, scorpioni, lucertole e umani.

Nonostante il Corano condanni l’adorazione del Djinn, i singoli geni appaiono spesso su amuleti e talismani, usati come protezione contro i demoni.

Najma spiega che il Djinn proviene anche dalla famiglia ClanDestine, fondata da Adam Destine di Ravenscroft e dal Djinn, Elalyth, che è un modo sottile per spiegare i poteri di Kamala pur rimanendo entro i confini della cultura araba e islamica.

Immagine dalla Disney.

Conteggio episodi della signora Marvel

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel, tra cui Cavaliere della Luna e altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022