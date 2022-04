Spiegazione del rituale shiva di Moon Knight dell’episodio 5

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna**

Cavaliere della Luna L’episodio 5 ci ha regalato un flashback tanto necessario per vedere come Marc ha ottenuto i suoi poteri da Khonshu e per scoprire cosa lo ha spinto a sviluppare personalità diverse.

Forniamo un breve riepilogo dell’episodio 5, spieghiamo il rituale di lutto shiva visto durante una sequenza e discutiamo il finale.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

7867

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/x7Krla_UxRg/hqdefault.jpg

942245

942245

centro

13872

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

Cavaliere della Luna Episodio 5, intitolato Asiloha visto Marc e Steven rimanere all’interno dell’istituto con Taweret, che ha spiegato che erano in viaggio verso la morte.

Affinché Marc e Steven potessero entrare nel Campo delle Canne – l’equivalente del paradiso nella mitologia egizia – entrambe le personalità hanno dovuto lavorare insieme per creare una simbiosi al fine di bilanciare la bilancia di Ma’at.

Marc e Steven, quindi, intraprendono un viaggio attraverso la vita di Marc, rivelando il momento in cui Steven è stato creato per consentire a Marc di sfuggire al tumulto emotivo causato dalla madre violenta, che ha incolpato Marc per la morte accidentale di suo fratello.

Durante una delle scene più emotive dell’episodio, un Marc più anziano sta guardando la shiva di sua madre attraverso la finestra dalla strada mentre beve.

Marvel Studios | Disney+

Che cos’è un rituale shiva ebraico?

Uno shiva è un periodo di lutto di una settimana all’interno della religione del giudaismo, in atto dopo la morte dei parenti di primo grado.

Spesso indicato come “shiva seduto”, il rituale si svolge dopo la sepoltura, terminando dopo il servizio mattutino del settimo giorno.

Lo shiva si svolge tradizionalmente nella casa del defunto ed è progettato per consentire alle persone in lutto di concentrarsi sul loro dolore in modo che possano guarire correttamente.

Nell’episodio 5 di Cavaliere della LunaMarc può vedere che suo padre Elias tiene in mano una shiva per Wendy, la defunta madre di Marc, ma si rifiuta di entrare.

Marvel Studios | Disney+

Conteggio e finale degli episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna L’episodio 6 sarà presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022, su Disney Plus, che funge da finale della serie.

Trailer precedenti per Cavaliere della Luna ha confermato che c’è ancora una battaglia tra Moon Knight e Arthur Harrow ancora in corso, il che significa che il ritorno di Khonshu è imminente.

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi nella sua prima stagione e lo spettacolo è stato classificato come una miniserie, il che significa che la seconda stagione probabilmente non accadrà.

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: Asilo – mercoledì 27 aprile 2022

– mercoledì 27 aprile 2022 Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Marvel Studios | Disney+

Di Jo Craig – [email protected]

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, chi dà la voce a Taweret, la dea dell’ippopotamo in Moon Knight?