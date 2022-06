Spiegazione del rilascio in streaming OTT per il nuovo drama poliziesco hindi

Da quale piattaforma di streaming OTT sarà disponibile il film drammatico in lingua hindi Masoom e quando uscirà online la serie?

I fan della televisione indiana avranno una scelta difficile questo fine settimana su quale nuova serie vogliono abbuffarsi per prima.

Un’opzione è l’attesissima nuova serie drammatica misteriosa guidata da Samara Tijori e Boman Irani, Masoom. Con quasi 19 milioni di visualizzazioni sul trailer di YouTube, è una scommessa sicura che questa serie dominerà i titoli dei social media nei prossimi giorni.

Ora, i fan sono curiosi di sapere come possono trasmettere in streaming Masoom online e, soprattutto, a che data e ora uscirà la serie in India?

Dove vedere in streaming Masoom online

Masoom sarà disponibile esclusivamente per lo streaming tramite il servizio di streaming Disney Plus Hotstar.

Vivi armonioso! | Occhiolino | Disney+

Il colosso dello streaming ha recentemente superato i 50 milioni di abbonati paganti e non mancano le offerte disponibili per i nuovi clienti, tra cui:

Piano Disney Plus Hotstar Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo con risoluzione HD (720p) con streaming supportato da pubblicità

Piano Disney Plus Hotstar Super: Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione Full HD (1080p) con streaming supportato da pubblicità

Piano Disney Plus Hotstar Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione 4K HD (2160p) con streaming senza pubblicità

Ci sono anche due piani tariffari aggiuntivi per il Disney Plus Mobile Plan, con opzioni disponibili a Rs 49 per un mese e Rs 199 per un abbonamento di sei mesi.

Di cosa parla Masoom?

I dettagli sulla trama di Masoom rimangono interessanti e scarsi online, indicando che sia Hotstar che gli showrunner vogliono mantenere il mistero del dramma il più misterioso possibile per i fan.

La serie si concentrerà su una giovane donna di nome Sana Kapoor, che ha il cuore spezzato e in preda alla disperazione dopo l’improvvisa scomparsa di sua madre. Tuttavia, Kapoor non ha intenzione di piangere semplicemente da sola e decide invece di indagare attivamente sull’incidente che ha lasciato sua madre morta… anche se ciò significa scavare negli scheletri custoditi nel passato della famiglia.

Il trailer ufficiale della serie aveva una didascalia in anteprima che diceva: “Una famiglia, un segreto del passato e un’innocenza distrutta: la verità di una persona non è mai semplice”.

Un post Instagram di follow-up per il poster TV ufficiale includeva anche la didascalia “Jo masoom dikhte hain kabhi kabhi hote nahi” che si traduce in “Coloro che sembrano innocenti, a volte non lo sono”.