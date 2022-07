Spiegazione del rilascio in streaming OTT per il dramma Telugu

Dove possono i fan di tutto il mondo guardare la stagione 2 di Parampara online e quando uscirà il dramma Telugu di successo per lo streaming OTT?

Un’altra settimana, un altro fitto programma di nuovi programmi TV e film per cui il pubblico indiano si entusiasma.

Tuttavia, probabilmente il più grande calo della settimana è in realtà una serie di ritorno, Parampara, con protagonisti artisti del calibro di Jagapathi Babu, Sarath Kumar e Naveen Chandra.

Con le voci che circolano online secondo cui questo sarà il finale della serie Parampara, i fan di tutto il mondo non vedono l’ora di sapere esattamente quando la stagione 2 uscirà per lo streaming OTT: ecco tutto ciò che devi sapere.

Dove vedere in streaming Parampara stagione 2

La stagione 2 di Parampara sarà disponibile esclusivamente per lo streaming online da tutto il mondo tramite il servizio Disney Plus Hotstar.

La piattaforma offre attualmente diversi modelli di abbonamento che garantiranno agli utenti l’accesso alla stagione 2 di Parampara al suo debutto in streaming OTT, tra cui:

Disney Hotstar Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi fino a 2160p

Disney Hotstar Super: Rs 899 all’anno, due dispositivi a 1080p

Disney Hotstar Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile o tablet a 720p

Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni di abbonamento per il piano Mobile, tra cui Rs 199 per sei mesi e Rs 49 per un mese, ciascuna con gli stessi vantaggi del piano annuale Mobile.

Parampara | Trailer ufficiale BridTV 7303 Parampara | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/OMdaOOljXvE/hqdefault.jpg 923800 923800 centro 13872

Parampara stagione 2: confermata l’uscita per lo streaming OTT

Come confermato nel teaser trailer ufficiale, la stagione 2 di Parampara sarà presentata in anteprima tramite Disney Plus Hotstar giovedì 21 luglio.

Un orario di lancio specifico non è stato ancora confermato né dagli showrunner di Arka Media, né dai distributori di Star India né dai licenziatari di Disney Plus.

Tuttavia, la stragrande maggioranza dei contenuti indiani originali in genere diventa disponibile per lo streaming online dalle 00:00 IST, quindi probabilmente avrai bisogno di una tarda notte se vuoi vedere la stagione 2 di Parampara non appena la serie sarà pubblicata.

Nell’episodio finale della prima stagione, Gopi arriva al matrimonio di Rachna e Suresh con l’obiettivo di uccidere finalmente Naidu. Tuttavia, suo padre dice di ucciderlo prima e Gopi viene infine arrestato dalla polizia.

Mentre all’interno del furgone della polizia viene trasportato al centro di detenzione locale, Gopi dice che questi eventi orribili sono solo l’inizio di ciò che sta per accadere.

Come è stata valutata la stagione 1 da fan e critici?

La prima stagione di Parampara è stata accolta con recensioni generalmente positive sia dai fan che dalla critica, sebbene i siti Web di feedback online basati sugli utenti attualmente presentino punteggi piuttosto deludenti per la serie.

Su The Times of India, la stagione 1 di Parampara sta ottenendo un punteggio critico di 2,5/5 e un punteggio di 3,5/5 per gli utenti, con un punteggio medio di 7,2/10 visto su IMDB. Le migliori recensioni degli utenti su IMDB vanno dal chiamare lo spettacolo un “deve guardare un’azione drammatica di lotta di potere classica” e “la migliore serie web finora” a “un’altra delusione”.

“La fiducia nelle produzioni Arka mi ha fatto guardare questa serie. Non mi sarei mai aspettato che un film di questa profondità e qualità potesse essere realizzato. Film unico nel suo genere.brillante in ogni aspetto.proprio ora ha completato l’intera serie in un tratto senza una pausa di un minuto, ecco quanto è coinvolgente.difficile spiegare quanto sia grande e profondo.deve guardare.ottimo lavoro svolto da produttori e attori. Non posso aspettare a lungo per la seconda stagione. – Utente kishoremeesala, tramite IMDB.

Mirchi9 ha dato alla stagione 1 un deludente 2,5/5, affermando che ci sono “alcune parti” che sono risultate divertenti, ma che le raccomandazioni sarebbero state fatte “con enormi riserve”.

“Dopo essere sopravvissuti a scene e scene di collisioni zoppicanti e conversazioni bellicose, tonnellate di ego ferito e riprese al rallentatore, il minimo che ci meritavamo è la chiusura. Per un dramma che sembra fuori moda, gli episodi sono nominati in modo pomposo (leggi “Virodham”, “Moolam”, ecc.). Il personaggio di Naina Ganguly non è arricchito. La traiettoria del personaggio di Aakanksha Singh ci sorprende inizialmente, ma le scene nelle parti successive colpiscono acque agitate. – Villa Rosa.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Animal Kingdom è stato rinnovato per la stagione 7 su TNT?