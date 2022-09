Quando uscirà il film Cuttputlli di Akshay Kumar per lo streaming OTT e come possono i fan guardare il nuovo film online?

Tra The Rings of Power, My Dear Bootham, Vikrant Rona, Kaatteri e Khuda Haafiz capitolo 2, c’è un sacco di contenuti da mangiarsi le unghie da guardare con impazienza questo fine settimana.

Tuttavia, non molti titoli avranno i brividi pieni di adrenalina che il prossimo Cuttputlli di Akshay Kumar offrirà sicuramente.

Con oltre 43 milioni di visualizzazioni solo nel suo teaser trailer, è una scommessa sicura che questo film sarà tra le uscite in streaming OTT più popolari del fine settimana, ma quando uscirà Cuttputlli in tutto il mondo?

Cos’è Cuttputlli?

Cuttputlli è un film thriller psicologico in lingua hindi di prossima uscita, diretto da Ranjit M Tewari e prodotto da Pooja Entertainment.

Il film è in realtà un remake del film tamil del 2018 Ratsaran e racconterà la storia del sub-ispettore Arjan Sethi, un agente di polizia che rinuncerà a qualsiasi cosa per rendere giustizia a criminali efferati.

Un serial killer ha tolto la vita a due civili in un modo estremamente raccapricciante e ha persino lasciato i corpi negli spazi pubblici, apparentemente provocando le autorità locali per catturarli.

Secondo SheThePeople, il film è ambientato nella località collinare di Kasauli, nell’Himachal Pradesh, dove ha origine l’indagine mortale guidata da Sethi, che crede che sia in programma un terzo omicidio.

Riusciranno Sethi e la sua squadra di colleghi poliziotti a capire i giochi contorti del serial killer e catturarli prima che appaia un altro corpo?

Cuttputlli: Streaming e rilascio OTT spiegati

Cuttputlli sarà presentato in anteprima venerdì 2 settembre tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar, che secondo quanto riferito ha acquisito i diritti di distribuzione OTT per Rs 125 Crore ad agosto.

Un orario di lancio specifico non è stato confermato né da Hotstar né dal team di produzione, ma il film dovrebbe essere reso disponibile a partire dalle 12:00 IST.

“Le recenti uscite di Akshay Kumar hanno attraversato un po’ di turbolenze al botteghino. Tuttavia, con Cuttputlli i produttori avevano deciso di seguire la strada OTT e Disney+ Hotstar ha acquisito il film. I diritti di streaming digitale sono stati venduti per Rs. 125 crore a Disney+ Hotstar. Dato lo scenario attuale, è una manna per i produttori”. – Bollywood Hungama.

I nuovi clienti possono usufruire di diversi abbonamenti in abbonamento che includeranno l’accesso a Cuttputlli al momento del rilascio dello streaming OTT:

Hotstar Premium – Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione video 4K (2160p)

Hotstar Super – Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione video Full HD (1080p)

Hotstar Mobile – Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD (720p)

Hotstar Mobile – Rs 199 per sei mesi, un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD (720p)

Hotstar Mobile – Rs 49 al mese, un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD (720p)

Il film ha una durata prevista di due ore.

Incontra il cast

Il cast principale di Cuttputlli include:

Akshay Kumar nel ruolo di SI Arjan Sethi

Rakul Preet Singh

Sujith Shankar

Chandrachur Singh

Sargun Mehta come SHO Parmar

Il guru Ghuggi

Hrishitaa Bhatt

Parlando del suo debutto a Bollywood, Sargun Mehta ha detto che “Ho sempre voluto che il mio debutto fosse un ruolo che facesse la differenza per la storia, indipendentemente dalla lunghezza”.

In un’intervista con Bollywood Hungama, Mehta ha rivelato come “Avevo l’opportunità di lavorare con Akshay, signore, che è un attore brillante… molto organizzato come professionista. È molto puntuale ed entra a fondo nel personaggio. Sceglie anche i suoi soggetti con molta attenzione”.

“Siamo tutti cresciuti guardando i film di Bollywood, ma guardarli al cinema è ancora molto eccitante e divertente. E ogni attore vuole fare Bollywood e ho anche aspettato il debutto giusto. Voglio trovare un equilibrio tra i film punjabi e quelli di Bollywood”. – Sargun Mehta, via Bollywood Hungama.

Di Tom Llewellyn

