Spiegazione del personaggio di Elora Danan nella serie Willow su Disney+

Molti avranno bei ricordi di quando guardarono Willow in passato, immersi nel mondo fantastico e consumando il nastro VHS. Diretto da Ron Howard, il film è stato rilasciato nel 1988 e si è gradualmente guadagnato un devoto seguito di culto. D’altra parte, ci saranno molti spettatori che non hanno visto l’originale e che sono stati attratti dalla serie omonima su Disney+.

Sviluppato da Jonathan Kasdan, lo spettacolo di avventura fantasy è arrivato sulla piattaforma mercoledì 30 novembre 2022 ed è stato un piacere sia per i fan che hanno familiarità con la mitologia che per il pubblico occasionale.

Tuttavia, coloro che non hanno familiarità con il suo predecessore potrebbero voler fare un po’ di compiti a casa mentre lavorano attraverso le rate disponibili.

Ad esempio, Elora Danan nella serie Willow si sta rivelando importante. Quindi, guardiamo indietro al film per spiegare il suo personaggio e il suo significato.

Elora Danan nel film Willow ha spiegato

Risalendo al film del 1988, apprendiamo che Elora è una bambina Daikini e che le profezie alludono sarà quella che libererà la terra dalla malvagia regina Bavmorda. Si dice che nascerà con un segno e, quindi, Bavmorda ha monitorato tutte le gravidanze della terra.

In effetti, Elora è nata ma è stata sottratta dalle grinfie della regina prima che potesse ucciderla. Purtroppo, sua madre e l’ostetrica che l’ha salvata sono state uccise.

Elora ha continuato a vivere nel villaggio di Nelwyn dove ha incontrato per la prima volta Willow.

Dopo un’incursione nel villaggio, Willow ha il compito di accompagnare Elora al bivio di Daikini ed è in questo viaggio che Elora scopre i dettagli della profezia, grazie alla saggezza condivisa da Cherlindrea, un’entità magica.

La regina malvagia è ancora dietro a Elora e alla fine la cattura. Tuttavia, non riesce nei suoi piani per ucciderla una volta per tutte.

Willow aiuta Elora e Bavmorda viene essenzialmente uccisa dal potere del suo stesso incantesimo. Le due parti si separano alla fine del film e non scopriamo mai il destino di Elora. Ma ora abbiamo uno sviluppo. Chi è Elora Danan nel nuovo Willow?

Chi è Elora Danan nella serie Willow del 2022?

All’inizio della serie viene rivelato che Elora è in realtà una cameriera di cucina di nome Dove (interpretata da Ellie Bamber).

La serie si svolge 20 anni dopo gli eventi del film e, sebbene inizialmente si suggerisca che il luogo e l’identità di Elora siano sconosciuti, è stabilito che Sorsha l’ha aiutata a nasconderla e ha adottato una nuova identità, Brunilde; Colomba è un soprannome.

Il suo interesse amoroso è Airk, il figlio di Sorsha, e la serie la vede coinvolta nel rapimento del principe. Incrocia ancora una volta Willow e scopre chi è veramente.

“Elora è un tipo speciale di personaggio”

Warwick Davis (Willow) ha recentemente parlato con Decider di Elora nella tanto attesa serie sequel:

“Voglio dire, Ellie ha fatto un ottimo lavoro nel catturare il tipo di innocenza e spirito di chi Warwick Davis pensava che Elora Danan dovesse essere come personaggio. Voglio dire, ha l’adorabile innocenza, il fascino che, sai, abbiamo visto crescere quel bambino. E anche quel tipo di particolarità in lei.

Ha aggiunto: “Elora è un tipo speciale di personaggio con abilità che vanno oltre le capacità della maggior parte delle persone e hanno semplicemente bisogno di essere nutrite e tirate fuori. Ellie lo ha davvero catturato brillantemente nella sua performance.

Willow è in streaming esclusivamente su Disney+.

