Spiegazione del finale dell’episodio 6 di Ms Marvel

La Fase Quattro del MCU è stata piuttosto divisiva da quando ha iniziato a invitare il pubblico a tornare in questo vasto mondo di eroi e cattivi.

Tuttavia, alcuni fan direbbero che c’è stato un schiacciante positivo… più contenuti.

I Marvel Studios hanno lavorato duramente per offrire una serie di emozionanti sforzi a episodi nel MCU, che si tratti di Loki o, più recentemente, di Moon Knight. D’altra parte, l’ultima serie Disney+ è Ms Marvel di Bisha K Ali.

Iman Vellani si è guadagnata il plauso per la sua interpretazione della protagonista Kamala Khan, che ha travolto gli spettatori in una storia di sei episodi di un’adolescente diventata supereroe.

L’episodio 6 ha concluso la stagione mercoledì 13 luglio 2022 e la conclusione ha incoraggiato alcuni a cercare chiarezza. Quindi, spieghiamo il finale di Ms Marvel con spoiler completi.

***ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALE DELL’EPISODIO 6 DI MS MARVEL DI SEGUITO***

Spiegazione del finale di Ms Marvel

Immergendosi nell’episodio 6 – intitolato No Normal – troviamo Kamran e Kamala che si scagliano contro l’agente Deever, che porta armi high-tech.

Combattendo l’assalto, Kamala usa i suoi poteri per trasformarsi in una Ms Marvel più grande per diventare più resistente alla tecnologia. D’altra parte, Kamran lotta per lottare con i suoi poteri e Kamala è costretta a evocare una cupola protettiva attorno a lui.

Lei lo istruisce al porto e Kamala se ne va, con l’agente Deever lasciato a rispondere per la disobbedienza contro il Dipartimento della Difesa.

Avanti veloce e la vita continua mentre Kamala racconta i suoi incontri con suo padre, che esprime quanto sia orgoglioso. Scopriamo anche che Kamran trova una casa ai Red Daggers prima di saltare una settimana nel futuro.

Kamala sta uscendo con Bruno e Nakia quando Bruno decide di interrogare Kamala sul suo trucco genetico, accompagnato da un tema associato agli X-Men; i titoli di coda confermano che non è stata una coincidenza. Sostenendo che qualcosa “come una mutazione” potrebbe essere presente dentro di lei, si scrolla di dosso e insiste: “Sarà solo un’altra etichetta”.

La sequenza può essere interpretata come un cenno concreto agli X-Men, prefigurando finalmente l’iconico outfit Marvel Comics nel MCU.

I fan reagiscono al riferimento di X-Men in Ms Marvel

Inutile dire che coloro che hanno compreso il cenno alla prima visione sono rapidamente saltati su Twitter per reagire alla potenziale futura aggiunta del MCU.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro MUTAZIONE?!? MUTANTE. OH MIO DIO FINALMENTE L’hanno DETTO #MsMarvel Sta succedendo 😭😭😭😭x -men😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Romanoxxy (@Romanoxxy) 13 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MsMarvel AVETE TUTTI SENTI LA CANZONE A TEMA X MEN ?!?!!??! — rii 🫶🏼 (@Ad0reeRii) 13 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Siete tutti qui che il tema x men IM SCREAMING #MsMarvel — ĴOᖇᗪ᙭ ⁿ (@nationsjaddy) 13 luglio 2022

“Le loro mascelle cadranno”

Parlando del finale di Ms Marvel, Iman Vellani ha parlato di cosa aspettarsi dal finale durante una recente conversazione con NME.

La sua intuizione mette davvero a fuoco l’arco narrativo del personaggio:

“Vediamo Kamala diventare la sua versione di ciò che è un supereroe. Smette di cercare di essere questa versione annacquata di [her heroes]. Nell’episodio 1 e 2 stava copiando le pose di Vedova Nera e continuando a indossare quel costume di Capitan Marvel perché questo la faceva sentire più a suo agio.

Vellani ha continuato: “Ora ha la sua super tuta ed entra in modalità combattente completa. È una supereroina a tutti gli effetti – ed è davvero potente e cattiva**. Penso che le persone si divertiranno molto a guardare [the finale] e le loro mascelle cadranno”.

Ms Marvel è in streaming esclusivamente su Disney+.

