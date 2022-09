Come possono i fan guardare l’imminente uscita della nuova serie horror soprannaturale indiana Dahan tramite streaming OTT e chi è il cast principale?

Un altro fine settimana porta tutta una serie di nuovi titoli sulle piattaforme di streaming OTT di tutto il mondo per il tuo divertimento.

Tra tutti i titoli disponibili, probabilmente una delle nuove uscite più attese della settimana è la serie horror soprannaturale Dahan, con Tisca Chopra e Rajesh Tailang.

Con un punteggio di 18+, questo spettacolo ti farà sicuramente venire i brividi, ma come possono i fan guardare Dahan in streaming online, quanti episodi ci sono nella prima stagione e quando uscirà in India?

Di cosa parla Dahan?

Dahan: Raakan Ka Rahasya è un’imminente serie horror soprannaturale in lingua hindi di Vikranth Pawar sotto lo stendardo della produzione Banijay Asia.

I dettagli sulla serie rimangono sospettosamente scarsi online, indicando che gli showrunner stanno facendo del loro meglio per mantenere la suspense il più possibile priva di spoiler.

Tuttavia, sappiamo che Dahan si concentrerà su un ufficiale della IAS caduto in disgrazia che parte per una missione per rivendicare se stessa risolvendo un mistero che affligge la terra rurale di Shilaspura.

Conosciuto come “Terra dei Morti”, questo villaggio è davvero affascinante, ma è noto per i suoi eventi paranormali e la prevalenza di occulti nella popolazione.

Parlando con Outlook India, il regista Pawar ha condiviso come “abbiamo deciso di creare uno spettacolo in cui il pubblico sperimenta come elementi mitici e soprannaturali possono unirsi per creare paura nella mente delle persone”.

“Oltre ai personaggi e alla trama, la messa in scena è stata utilizzata anche per contribuire all’essenza mistica di questo thriller soprannaturale. Il ritmo unico dello spettacolo tiene lo spettatore agganciato fino a quando il mistero che circonda Shilaspura non viene svelato”. – Vikranth Pawar, tramite Outlook India.

Dahan: Spiegazione del rilascio in streaming OTT

Come confermato nel teaser trailer ufficiale, l’uscita di Dahan è prevista per lo streaming OTT tramite la piattaforma Disney Plus Hotstar venerdì 16 settembre.

SheThePeople riporta che Dahan: Raakan Ka Rahasya stagione 1 avrà nove episodi in totale, con Hotstar che nota nel trailer della serie che tutti gli episodi saranno resi disponibili contemporaneamente il 16 settembre.

I rapporti sui social media affermano che la serie sarà presentata in anteprima alle 00:00 IST, ma ciò non è stato ufficialmente confermato.

“Sono estremamente felice di essermi associato a Disney+ Hotstar per dare vita a questa storia e per un vasto pubblico”, ha affermato il regista Pawar.

Attualmente ci sono tre offerte di abbonamento principali disponibili per i fan in attesa di Dahan, tra cui:

Premium – Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione fino a 4K

Super – Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione fino a 1080p

Mobile – Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile o tablet con risoluzione fino a 720p

I fan dovrebbero notare che ci sono anche ulteriori opzioni per il piano mobile a Rs 199 per sei mesi e Rs 49 per un mese. Inoltre, ci sono varie offerte bundle di terze parti che includono un abbonamento Hotstar, tra cui Jio Recharge, Airtel Recharge, Vodafone Idea, Jio Prepaid e Flipkart Supercoin.

“Quello che amo di più di ‘Dahan – Raakan Ka Rahasya’ è il modo in cui cattura la paura cruda mentre ogni personaggio affronta i propri demoni. Avani Raut, il mio personaggio, combatte battaglie personali e professionali quando viene catturata dal fuoco incrociato della superstizione e del soprannaturale, della resina e della praticità dall’altra. – Tisca Chopra, tramite Outlook India.

Chi compare nel cast di Dahan?

Il cast di Dahan include le seguenti attrici e attori, ma non tutti i nomi dei personaggi sono stati ancora condivisi:

Tisca Chopra nel ruolo di Avani Raut

Rajesh Tailang

Saurabh Shukla

Mukesh Tiwari nel ruolo di Bhairo Singh

Lehar Khan come Rani

Bhumika Dube

Rohan Joshi nel ruolo di Aney

Ankur Nayyar

Hima Singh

Rahul Tewari

Parlando con OTT Play, Rajesh Tailang ha rivelato che “Questa è la prima volta che parlo nella mia lingua madre, il Rajasthan.

Ha spiegato come “Non solo mi fa sentire orgoglioso, ma anche il fatto che c’è un diverso tipo di conforto che ho con il Rajasthan. Questo rende lo spettacolo ancora più speciale per me”.

“Sebbene la storia dello show sia molto interessante, il mio personaggio è costantemente alle prese con la rissa tra il suo dovere di agente di polizia e la tradizione che segue è l’abitante del villaggio di Shilaspura. Penso che non guardi al conflitto come a un’enorme lotta perché vuole portare avanti sia il suo ruolo, di polizia che di tradizionalista, con la stessa facilità. Ma ovviamente, trovare l’equilibrio è ciò che lo rende difficile”. – Rajesh Tailang, tramite OTT Play.

