Spiegazione dei meme di Moon Knight: “Dracula, fottuto nerd”

Quando la Marvel ha rilasciato il primo trailer esteso per la sua prossima serie, Moon Knight, i meme incentrati sul protagonista dei fumetti sono riapparsi.

La serie in sei parti, con Oscar Isaac nel ruolo del protagonista, uscirà su Disney+ a marzo 2022.

Screenshot Marvel Entertainment YouTube 18 gen 22

Spiegazione dei meme di Moon Knight

I meme provengono dal gruppo Facebook, Moon Knight-Core, in cui i membri modificavano il testo nei pannelli dei fumetti del vigilante nel tentativo di farsi ridere.

In tutti i fumetti, Moon Knight è noto per la sua personalità seria, e i meme di solito lo contrastano, trasformando i suoi commenti aridi in battute sarcastiche e spiritose.

Nel meme più popolare, qualcuno ha alterato il discorso per mostrare al personaggio di chiamare Dracula un “grande fottuto secchione”.

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

È stato questo schizzo a portare le modifiche alla popolarità su una vasta gamma di piattaforme di social media, tra cui Twitter, YouTube, Reddit e, più recentemente, TikTok, generando centinaia di altri di questi meme esilaranti.

Il personaggio è noto attraverso la Marvel Comics per il suo approccio imprevedibile al combattimento, che sembra essere la fonte dell’umorismo.

Ciò è dovuto alle condizioni di salute mentale parte integrante del personaggio, incluso il disturbo di personalità multipla che lo vede incarnare l’identità di tre persone diverse.

Gli utenti di TikTok vengono coinvolti

Il clamore che circonda la nuova serie Disney+ ha colpito gli utenti di TikTok che hanno utilizzato la piattaforma per condividere letture e rievocazioni dei famigerati meme.

I video tendono a ritrarre Moon Knight come un tossicodipendente, che cerca nell’universo un mezzo per sballarsi.

Un video di un utente che recita il “Dracula Meme” è diventato virale e attualmente ha 280.000 visualizzazioni.

I meme più divertenti di Moon Knight

Ecco alcuni dei più divertenti Moon Knight Meme attualmente in circolazione su Internet:

In altre notizie, Come supportare i rifugi per animali con la Sfida Compleanno 2022 di Betty White