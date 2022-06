Spiegato il riferimento a Ten Rings della signora Marvel da Shang-Chi

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 3 è iniziato con un’introduzione a Najma e Aisha, ma quello che i fan non si aspettavano era un battito di ciglia Shan-Chi riferimento.

Forniamo un riepilogo della scena dell’episodio 3 in questione, spieghiamo di cosa si tratta Shan-Chi significa riferimento e vedere cosa dicono i fan a riguardo.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Riepilogo dell’episodio 3 di Ms. Marvel

Durante il flashback di apertura di Signora Marvel L’episodio 3, Najma e Aisha possono essere visti con l’altro Djinn mentre esplorano un tempio indiano alla ricerca del braccialetto.

Una breve inquadratura dall’alto mostrava i Dieci Anelli del Mandarino scolpiti nel pavimento, che proponevano un collegamento tra il Djinn e l’arma di Shan-Chi.

È stato anche rivelato che il braccialetto di Kamala Khan fa parte di una coppia, tuttavia mancava il secondo braccialetto.

Immagine dalla Disney.

Spiegazione del riferimento a Shang-Chi e alla Leggenda dei Dieci Anelli

Shang-Chi e le leggende dei dieci anelli ha lasciato un mistero aperto al dibattito: da dove vengono i Dieci Anelli?

Anche l’origine del braccialetto di Kamala Khan è avvolta nel mistero, ma questa apertura ha confermato che il braccialetto e i dieci anelli vanno di pari passo poiché originariamente erano una coppia.

Alla fine del film sulle origini di Shang-Chi, è stato confermato che i Ten Rings stavano inviando un segnale a una festa sconosciuta e i fan credono che potrebbero essere i Makluan.

Nella tradizione Marvel, i Makluan sono creature simili a draghi che hanno creato i Dieci Anelli nei fumetti, tuttavia, i fan dovranno aspettare e vedere se quell’origine traspare nel MCU.