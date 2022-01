Spiegata la curiosa assenza di Peaches da Ice Age Adventures of Buck Wild

Il pubblico guarderà mai più uno scoiattolo allo stesso modo?

Nel 2002, gli spettatori sono stati invitati ad assistere all’era glaciale e da allora il film titolare è diventato un franchise animato preferito tra molti.

Con personaggi da Scrat a Sid, la serie ha avuto molto da amare nel corso degli anni ed è finalmente tornata grazie a Disney+.

The Ice Age Adventures of Buck Wild è l’ultimo ed è stato presentato sulla piattaforma venerdì 28 gennaio 2022.

Tuttavia, alcuni si chiedono cosa sia successo a Peaches nella linea temporale dell’era glaciale. Quindi, esploriamo l’assenza del favorito dei fan dal nuovo film…

ancora da Ice Age: Collision Course, 20th Century Studios UK

Ecco cosa è successo a Peaches nell’era glaciale

Guardando indietro, Peaches (doppiata da Keke Palmer) è la figlia dei mammut Manny ed Ellie, cresciuta dalla coppia nel corso dei film.

È apparsa per la prima volta in Ice Age: Dawn of the Dinosaurs e poi in Ice Age: A Mammoth Christmas, Ice Age: Continental Drift e, infine, Ice Age: Collision Course.

Collision Course inizia con Peaches che si prepara a sposare il suo fidanzato, Julian. Mentre i genitori continuano a prepararsi per il grande giorno, Manny non può fare a meno di esprimere i suoi dubbi sulla relazione.

Tuttavia, mentre la narrazione va avanti, Manny inizia a affezionarsi a lui e alla fine fanno pace. La coppia si sposa e la loro famiglia e gli amici sono tutti presenti per festeggiare.

È stato stabilito in anticipo che lei e Julian hanno in programma di staccarsi dagli altri e creare la propria famiglia dopo la cerimonia. Quindi, in seguito agli eventi di Collision Course, stanno costruendo la propria famiglia.

In che modo il nuovo film L’era glaciale non includerà pesche come se non fosse nata nell’ultimo film?! — Drea (@estamujerdrea) 29 gennaio 2022

Perché gli altri non sono in Le avventure di Buck Wild?

Mentre ci sono alcuni volti familiari da amare nell’ultima voce dell’era glaciale, ci sono alcune evidenti omissioni dal cast.

Artisti del calibro di Sid, Manny, Diego e altri personaggi centrali della serie sono assenti.

Tuttavia, questo è dovuto al fatto che The Ice Age Adventures of Buck Wild è in realtà uno spin-off, separato in una certa misura dalla sequenza temporale principale del film.

Sceglie di concentrarsi sul titolo Buck Wild (doppiato da Simon Pegg), apparso per la prima volta nel franchise durante la terza puntata, Dawn of the Dinosaurs.

“Sapevo di avere una sceneggiatura fantastica”

Nonostante l’assenza di Peaches e di altri personaggi amati, Simon Pegg ha recentemente parlato con Looper e ha spiegato perché questo ultimo progetto è un vero piacere per i fan dell’Era Glaciale:

“Ho accennato a uno spin-off di Buck da 12 anni e alla fine ho ottenuto ciò che volevo, quindi sono stato felice di essere in questa posizione. Sapevo di avere una sceneggiatura fantastica e un cast eccezionale, quindi non sarebbe stato solo interamente sulle mie spalle. Abbiamo i ragazzi, Crash ed Eddie. Quei personaggi sono molto amati, e poi abbiamo Zee e Orson, questi nuovi personaggi”.

Avere un po’ di sangue nuovo è essenziale perché uno spin-off prenda il volo e, fortunatamente, L’era glaciale introduce alcune aggiunte promettenti: “Orson è il cattivo e Zee è una controparte di Buck. È l’equivalente femminile di Buck, anche se leggermente più sana di mente. È capace, coraggiosa e audace quanto lui, ma è un po’ più centrata. Quindi, sì, è stato un vero piacere”.

Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild sono ora in streaming su Disney+.

