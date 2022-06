Sorge una nuova stella Marvel

Siete pronti? Pronto per un’altra serie Marvel? Che tu lo sia o non lo sei, Signora Marvel è qui e condividerò i miei pensieri sui primi due episodi dell’ultimo tuffo della Marvel in una serie TV.

Signora Marvel segue Kamala Khan, che scopre di avere poteri polimorfi. Lo spettacolo è interpretato da Iman Vellani nei panni di Kamala/Ms. Marvel, Matt Lintz, Alysia Reiner, Yasmeen Fletcher e Anjali Bhimani.

Incontriamo l’eccentrica e affascinante Kamala, che è entusiasta di partecipare ad Avenger Con, dove ha intenzione di travestirsi da Carol Danvers, alias Capitan Marvel. Tuttavia, il problema è che sta lottando per prestare attenzione a scuola e poi fallisce l’esame di guida salendo in macchina.

Successivamente, scopre dai suoi genitori che non può partecipare ad Avenger Con a meno che non vada con suo padre vestito da Big Hulk e lei come Little Hulk. Quindi, con grande sgomento di Kamala, dice che NON andrà (sappiamo tutti che non è vero). Invece, ha intenzione di sgattaiolare fuori per partecipare ad Avenger Con e tornare in tempo per andare a dormire.

Al suo arrivo all’Avenger Con, abbiamo QUEL momento in cui Kamala scopre di avere questi poteri. Come tutto si svolge, ve lo lascio sperimentare di persona senza spoiler, ma è stato un momento piuttosto interessante.

Iman Vellani della signora Marvel è la prossima grande star della Marvel

Tu sei Kamala Kahn; se vuoi salvare il mondo, allora salverai il mondo.

Ricordo di aver visto un giovane Tom Holland nei panni di Spider-Man Capitan America guerra civile e sapendo in quel momento che la Marvel aveva la sua prossima grande star. La sua atmosfera da fan durante le battaglie ha portato un personaggio delizioso e rinfrescante nel MCU.

Durante questi primi due episodi, ho visto la stessa cosa in Iman Vellani, e il ragazzo è una star, punto. Sono rimasto sbalordito dal momento in cui l’abbiamo incontrata mentre faceva la voce fuori campo per l’intero Infinity War/Endgame battaglia. La sua personalità è coraggiosa e divertente. Guardarla nelle diverse atmosfere di questi primi due episodi mi ha emozionato nel vederla interagire con il cast principale di Avengers.

Il modo in cui questa serie incorpora un aspetto culturale che onora la comunità musulmana pakistana avrà un impatto significativo sulle persone che si vedranno all’interno della serie. Ho adorato il fatto che non si sottrassero alle loro pratiche o al modo in cui vivono le loro vite.

Nel complesso, i primi due episodi sono fuoricampo su più fronti. Innanzitutto, la scrittura è stata brillante quando si trattava di Kamala/Ms. Meraviglia e le basi che hanno gettato per questo personaggio. In secondo luogo, Iman è una STAR all’interno del ruolo. Infine, la colonna sonora è un BANGER. Sono più coinvolto dopo questi primi due episodi di quanto non lo sia stato per la maggior parte delle altre serie TV Marvel.

La serie Ms. Marvel debutterà su Disney+ l’8 giugno 2022.