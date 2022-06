Solo Murders in the Building stagione 2 episodio 3 rilascio e anteprima della trama

Dopo lo straordinario successo della sua avvincente puntata di apertura, Only Murders in the Building è tornato sui nostri schermi per la sua tanto attesa seconda stagione.

I primi due episodi sono arrivati ​​il ​​28 giugno e, naturalmente, i fan ne hanno fame di più dopo che sono stati presentati i primi frammenti del nuovo mistero.

Ma quando arriverà l’episodio 3 di Only Murders in the Building su Hulu e Disney+ e cosa possono aspettarsi i fan dal prossimo capitolo?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Only Murders in the Building stagione 2, episodi 1 e 2*

Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu BridTV 10452 Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu https://i.ytimg.com/vi/z4d7y7GDhDE/hqdefault.jpg 1033110 1033110 centro 13872

Riepilogo degli episodi 1 e 2 della seconda stagione di Only Murders in the Building

La seconda stagione di Only Murders in the Building è arrivata su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022, con i primi due episodi in uscita contemporaneamente.

Ambientato dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della prima stagione, il trio di podcast composto da Charles, Oliver e Mabel si ritrova al centro di un’altra indagine dopo l’omicidio di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia.

Dopo essere stati arrestati e successivamente rilasciati, i tre vengono avvertiti di stare fuori dal caso e di lasciare le indagini ai professionisti.

Inizialmente sono d’accordo, ma quando la banda viene a sapere che Cinda Canning ha avviato il suo podcast sul caso, il trio torna in azione per riabilitare i loro nomi.

Un’indagine sull’appartamento di Bunny rivela che manca un prezioso dipinto, che in seguito appare nell’appartamento di Charles e la banda si affretta a restituirlo, solo per scomparire ancora una volta.

Ci sono anche alcuni nuovi arrivi all’Arconia nella seconda stagione, in particolare Alice di Cara Delevigne, un’appassionata d’arte che prende subito in simpatia Mabel, e Amy Schumer, che interpreta se stessa, mentre spera di trasformare le avventure della banda in una serie TV. .

Hulu

Solo Murders in the Building stagione 2, anteprima episodio 3

L’episodio 3 di Only Murders in the Building 2 sarà rilasciato martedì 5 luglio 2022.

Su Hulu negli Stati Uniti, il nuovo episodio dovrebbe essere rilasciato a mezzanotte, ora della costa orientale, che si traduce alle 21:00 ora del Pacifico del 4 luglio per i fan della costa occidentale.

Nel frattempo, i fan che guardano su Disney+ a livello internazionale dovranno aspettare qualche ora in più poiché i contenuti su Disney+ vengono rilasciati a mezzanotte Pacific Time. In vari fusi orari in tutto il mondo, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti e in Canada

3:00 ET negli Stati Uniti e in Canada

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

L’episodio 3 è intitolato L’ultimo giorno di Bunny Folger che approfondisce le ultime ore della vittima prima del suo grizzly omicidio.

Il pappagallo sboccato di Bunny diventa la chiave per sbloccare il suo ultimo giorno sulla Terra poiché viene rivelato che ha incrociato diverse persone sorprendenti, favorendo la necessità per il nostro trio di approfondire il caso.

Hulu

Quanti episodi nella stagione 2?

La seconda stagione di Only Murders in the Building conterrà 10 episodi.

I fan veterani della serie noteranno che questo totale rispecchia quello che abbiamo visto nella prima stagione, poiché anche la prima puntata consisteva in 10 capitoli, tutti pieni di colpi di scena.

Dopo che i primi due episodi della stagione 2 sono stati rilasciati il ​​28 giugno, gli episodi inizieranno a essere trasmessi settimanalmente il martedì, il che offre ai fan la possibilità di sbucciare insieme la cipolla del mistero, piuttosto che lasciare che alcuni fan si abbuffino di guardare la loro strada verso il finale prima degli altri.

Ciò significa che dopo la premiere di due episodi, la nuova stagione continuerà ad essere trasmessa ogni settimana fino all’arrivo del finale il 23 agosto 2022.

Episodio 1 – Persone di interesse | 28 giugno

Episodio 2 – Incorniciato | 28 giugno

Episodio 3 – L’ultimo giorno di Bunny Folger | 5 luglio

Episodio 4 | 12 luglio

Episodio 5 | 19 luglio

Episodio 6 | 26 luglio

Episodio 7 | 2 agosto

Episodio 8 | 9 agosto

Episodio 9 | 16 agosto

Episodio 10 | 23 agosto

Hulu

La stagione 2 di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo essere stata rilasciata il 28 giugno 2022.

In altre notizie, le recensioni di Man Vs Bee lasciano la possibilità della seconda stagione sul recinto