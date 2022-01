Snowdrop rilascerà gli ultimi due episodi (15 e 16) lo stesso giorno

Gli ultimi due episodi della prima stagione di Snowdrop (15 e 16) usciranno lo stesso giorno, ma a quale data e ora si concluderà il K-drama?

Il finale di stagione di qualsiasi serie televisiva può essere in qualche modo un miscuglio; eccitazione al culmine di una storia fantastica, ma tristezza alla conclusione della serie.

La stragrande maggioranza dei fan della serie drammatica coreana “Snowdrop” si sarebbe aspettata un’altra settimana di trasmissioni prima della messa in onda del finale della prima stagione.

Tuttavia, JTBC ha recentemente annunciato che ci sarebbe stata una modifica a sorpresa al programma degli episodi 15 e 16, lo stesso programma che Snowdrop ha utilizzato negli ultimi tre mesi.

Quindi, a che data e ora usciranno gli ultimi due episodi di Snowdrop su JTBC e Disney Plus?

Snowdrop rilascerà gli ultimi due episodi questo fine settimana…

Questa settimana, è stato riferito che JTBC avrebbe rilasciato gli ultimi due episodi della prima stagione di Snowdrop, gli episodi 15 e 16, lo stesso giorno. Il penultimo episodio e il finale di stagione saranno ora trasmessi sulla rete televisiva sudcoreana domenica 30 gennaio.

Entrambi gli episodi saranno inoltre resi disponibili su alcune versioni internazionali selezionate del servizio di streaming Disney Plus, con accesso alla serie limitato ai territori asiatici.

L’episodio 15 andrà in onda 30 minuti prima del solito a livello nazionale dalle 22:00 KST, con l’episodio 16 in onda dalle 23:30 KST, come confermato dal programma televisivo JTBC.

Al momento in cui scrivo, non è stato confermato un orario di streaming internazionale per questi episodi. Tuttavia, con l’episodio 15 in onda 30 minuti prima del solito, i fan possono aspettarsi che la penultima puntata della prima stagione diventi disponibile anche su Disney Plus 30 minuti prima, dalle 23:40 circa KST (9:40 EST/14:40 GMT).

Secondo Soompi, la modifica del programma di rilascio di Snowdrop è dovuta al capodanno lunare del 1° febbraio, che sta causando “molti programmi TV [to] subire modifiche alla programmazione”.

Questo articolo verrà aggiornato se il team di produzione di Snowdrop, JTBC o Disney Plus annunciano direttamente un orario di lancio in streaming specifico per gli episodi 15 e 16.

Il cast scala le classifiche del marchio…

Questa settimana, il Korean Business Research Institute ha rivelato le classifiche di reputazione del marchio per gennaio 2022.

Analizzando i dati della copertura mediatica, delle interazioni e delle risposte della comunità, le classifiche sono un punto fermo dell’intrattenimento coreano moderno, ottenendo un’attenzione diffusa dai media in Corea del Sud.

I due attori principali di Snowdrop, Jung Hae-In e Jisoo, sono entrambi presenti nella classifica dei primi 10 di gennaio rispettivamente al numero quattro e sette.

Choi Woo Shik (La nostra amata estate)

Kim Da Mi (La nostra amata estate)

Ji Hyun Woo (Signora e Gentiluomo)

Jung Hae In (bucaneve)

Lee Se Hee (Signora e gentiluomo)

Song Hye Kyo (Ora ci stiamo lasciando)

Jisoo di BLACKPINK (Bucaneve)

Noh Jung Ui (La nostra amata estate)

Kim Sung Cheol (La nostra amata estate)

ZE: A’s Im Siwan (Tracciante)

Mantenere un numero costante di spettatori domestici…

Non è un segreto che Snowdrop abbia avuto un lancio difficile e, per la maggior parte, la serie ha avuto difficoltà a prendere piede in Corea del Sud a seguito della controversia post-lancio.

Nell’episodio 4, solo l’1,689% del pubblico nazionale si stava sintonizzando su Snowdrop, con quel particolare episodio classificato come il 23° titolo più popolare nel suo blocco di programmazione, secondo i dati di AGB Nielsen.

Tuttavia, la serie ha visto un aumento costante degli spettatori domestici nelle ultime tre settimane (sei episodi), con oltre il 2,5% del pubblico nazionale che ora fa di Bucaneve una parte dell’intrattenimento del fine settimana.

A livello internazionale, la serie continua a brillare; segnando un 8,7/10 su MyDramaList e 9/10 su IMDB.

