‘SM. Recensione Marvel: divertente e vibrante ma sempre leggermente scialbo

Dopo anni di attesa, Kamala Khan, alias Ms. Marvel, ha finalmente fatto il suo debutto dal vivo in Marvel’s Signora Marveluna nuova serie originale Disney+ con protagonista il parente esordiente Iman Vellani e affiancato da Matt Lintz (Bruno Carrelli), Zenobia Shroff (Muneeba Khan) e Mohan Kapur (Yusuf Khan).

La serie non è un adattamento diretto dei fumetti e contiene molte differenze evidenti (di cui parleremo più avanti. Tuttavia, il cuore dei fumetti è stato tradotto con amore e gli elementi vitali del personaggio di Kamala sono ancora lì. Lei è una brillante adolescente pachistana americana del New Jersey con una leggera ossessione per i supereroi, in particolare Carol Danvers/Captain Marvel, che è ancora il suo eroe come lo è nei fumetti.

Incontra i Khan

(LR): Mohan Kapur come Yusuf, Iman Vellani come Ms. Marvel/Kamala Khan, Saagar Shaikh come Aamir e Nimra Bucha come Najma in MS dei Marvel Studios. MERAVIGLIA. Foto di Daniel McFadden. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Ho bisogno di parlare subito della performance di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan. È abbastanza evidente che Vellani ha fatto le sue ricerche sul personaggio e sul suo mondo perché svanisce completamente nei panni di Kamala, rendendo la sua interpretazione uno degli adattamenti da libro a schermo più accurati che abbiamo avuto dalla Marvel.

Vellani offre perfettamente tutto ciò che rende Kamala, beh, Kamala. Dal suo spirito, dalla testardaggine occasionale adolescenziale e, cosa più importante, dalla forte passione che Kamala nutre per la sua famiglia, gli amici e gli eroi personali si sentono così reali che puoi percepire che il cameratismo di Vellani con i suoi colleghi membri del cast non era solo una performance per le telecamere.

Iman Vellani nel ruolo di Ms Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MERAVIGLIA. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Nonostante si tratti di Ms. Marvel, non sarebbe lo stesso senza un sano insieme di personaggi e la serie offre sicuramente perché ci sono molti, moltissimi personaggi nuovi di zecca introdotti. Ma i migliori per me dovevano essere i genitori di Kamala.

Mohan Kapur e Zenobia Shroff interpretano i genitori di Kamala: Yusuf e Muneeba. Spero che entrambi diventino i preferiti dai fan perché nei primi due episodi aiutano a creare alcune delle battute più memorabili dello show, e Shroff e Kapur si rimbalzano così bene che le loro battute diventano ancora migliori.

La cultura di Kamala

Uno degli aspetti migliori della serie e delle parti più vitali del personaggio di Kamala è la sua religione e cultura. Temevamo che la Marvel l’avrebbe attenuato e, nonostante alcuni dei tanti cambiamenti ridondanti che i creativi hanno deciso di apportare (di nuovo, ne parleremo tra poco), sono lieto di dire che la sua religione e cultura sono ancora parti integranti di Kamala e della sua storia.

Non posso parlare dell’accuratezza di come l’Islam è ritratto in Ms. Marvel, ma ho parlato con alcuni colleghi musulmani e sono d’accordo sul fatto che lo spettacolo descriva accuratamente la religione e la cultura.

Non senza i suoi problemi

Iman Vellani nei panni della signora Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MERAVIGLIA. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

I primi due episodi di Ms. Marvel hanno un ritmo molto migliore rispetto ad alcuni dei precedenti spettacoli Marvel, tanto che la serie inizia non appena acquisisce le sue capacità… parlando dei suoi poteri…

I nuovi poteri cosmici di Kamala

Non per essere drammatico, ma non mi piacciono proprio. E sì, Ho visto solo i primi due episodi, ma questo non cambia il fatto che i poteri non hanno funzionato per me. Il passaggio dall’essere Kamala un polimorfo con poteri di allungamento e mutaforma è stato qualcosa che l’ha aiutata a renderla divertente e, nonostante condividesse poteri simili con molti altri personaggi, il modo in cui ha usato le sue abilità ha contribuito a rendere il suo personaggio unico.

E non compro il “non può avere poteri di allungamento a causa di Mister Fantastic” perché non è che l’MCU non abbia avuto tre eroi con semi di ferro (e a IL QUARTO in arrivo) e sei supersoldati di talento straordinariamente simili (tra cui Isaiah Bradley e il capitano Carter).

Quella scusa non è legittima.

Invece, hanno tentato di collegare i poteri di Kamala a Captain Marvel rendendoli cosmici e apparentemente basati sui gioielli, il che sembra già problematico perché dei due eroi asiatici che sono gli headliner dei loro progetti Marvel (Shang-Chi e Ms. Marvel), entrambi usa i braccialetti magici come una parte significativa del loro set di poteri.

Viene da dentro

Iman Vellani nei panni della signora Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MERAVIGLIA. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

La signora Marvel menziona che il suo braccialetto sta usando un potere che proviene da dentro di lei, quindi c’è una forte possibilità che la vedremo (si spera) perdere il braccialetto già ridondante. Comunque non è un buon inizio. Alcune teorie online mostrano che i suoi poteri lo faranno morph nelle sue abilità tradizionali, ma dovremo aspettare e vedere.

Per ora e per me, i poteri non funzionano. Hanno preso un powerset polimorfico e mutaforma visivamente avvincente e li hanno sostituiti con abilità di tiro scintillanti generiche, qualcosa che abbiamo visto ripetutamente in molti adattamenti di fumetti dentro e fuori la Marvel. Cercano di farli sembrare e sentirsi diversi, ma alla fine sono troppo contorti in quello che possono fare e non sono particolarmente interessanti visivamente, non importa quanto ci provino.

Più in alto che Marvel

Iman Vellani nei panni della signora Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MARVEL, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Molte persone non avranno problemi con me dicendo che Ms. Marvel si sente come se fosse ambientata nell’universo di Sky High più che nel MCU. A volte è una buona cosa perché aiuta a tenerla separata e isolata dalla follia in generale, proprio come nei primi fumetti in cui Kamala stava ancora trovando la sua posizione, ma spesso non funziona.

Tuttavia, quando funziona, funziona bene. La serie è vibrante e colorata, il che non dice molto, ma abbiamo tutti visto le battute sulla classificazione dei colori metallici e scuri della Marvel. Dal momento che Kamala è un’adolescente delle superiori, questa serie lo riassume e lo usa a suo vantaggio realizzando una serie che non è eccessivamente drammatica o sdolcinata ma ha abbastanza di ciò che gli adolescenti amano senza picchiare gli adulti in testa.

Se la Marvel o la Sony (o entrambe) dovessero mai realizzare una serie live-action di Spider-Man, dovrebbero assumere il team di Ms. Marvel perché sono bravissimi a destreggiarsi tra i tropi degli spettacoli adolescenziali con quelli di uno spettacolo di supereroi più tradizionale.

⭐⭐⭐⭐

Voto: 3,5 su 5.

Ancora una volta, questa è una recensione dei primi due episodi. Ne mancano ancora altri quattro, quindi per il momento devo dire che la signora Marvel ha avuto un buon inizio. È intelligente, divertente e frenetico, ma i suoi successi superano solo marginalmente le sue battute d’arresto, rendendo la sua tanto attesa introduzione un po’ fiacca.

Il primo episodio di Signora Marvel sarà disponibile l’8 giugno, esclusivamente su Disney+ e Disney+ Hotstar.

Informazioni sull’autore del post

Giordano Simmons

Jordan è un giornalista cinematografico e televisivo britannico-trinbagoniano attualmente residente nel Regno Unito (non a Londra). Puoi vedere i suoi articoli su vari siti web, tra cui The Disinsider e The Cinema Spot. Non è l’omonimo giocatore dei Las Vegas Raiders, ma Jordan lo supporta pienamente nonostante non sappia nulla della NFL.

Puoi trovare Jordan su Instagram @ig_jordansimmons

Imparentato

Continua a leggere