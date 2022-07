‘SM. Il direttore della fotografia della Marvel Jules O’Loughlin si unisce alla serie Disney “Percy Jackson”.

Le riprese per l’attesissimo Percy Jackson la serie su Disney+ è attualmente in corso. Anche se abbiamo ricevuto un flusso costante di aggiornamenti sia dalla società che dall’autore Rick Riordan stesso, una notizia che sembra essersi fatta strada tranquillamente online è la conferma del direttore della fotografia dello show.

In una recente intervista a Awards Radar, Signora Marvel il direttore della fotografia Jules O’Loughlin ha confermato casualmente il suo coinvolgimento nella serie.

Scherzando sul fatto che non fosse sicuro di poter parlare del suo coinvolgimento nella serie, O’Loughlin alla fine ha detto: “Sto lavorando a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo per il 20° secolo e Disney+. Ci sto lavorando da due mesi”.

Questo si allinea perfettamente con la produzione dello show da quando ha appena iniziato le riprese. poco più di un mese fa. Questo dovrebbe rendere i fan di Signora Marvel e le sue infinite idiosincrasie visive eccitate.

Quando guardi gli altri lavori recenti di O’Loughlin, anche su FX Il vecchio – sembra che stia diventando un prodotto piuttosto interno per la Disney. Oltre ad essere entrambi prodotti dell’azienda, entrambi hanno anche ricevuto recensioni entusiastiche.

Come ci si potrebbe aspettare, O’Loughlin sta lavorando a stretto contatto con il regista Anders Ergström al progetto. Sebbene la produzione sia ancora in corso, speriamo che ci siano almeno abbastanza filmati messi insieme per mostrare ai fan un campione al D23 di quest’anno.

Basato sulla popolare serie di libri, il prossimo spettacolo dal vivo racconta la storia fantastica del semidio moderno dodicenne titolare (Walker Scobell), che sta appena facendo i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di rubando il suo maestro fulmine. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere un’avventura indimenticabile per trovarla e riportare l’ordine nell’Olimpo. Grover è un satiro, metà ragazzo e metà capra, travestito da ragazzo di 12 anni, ed è il migliore amico di Percy. Annabeth è la vera figlia della dea greca, Atena.

Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Jason Mantzoukas (Grande bocca), Megan Mulally (Volontà e grazia), Virginia Kull (La grande curva), Glynn Turman (Il fondo nero di Ma Rainey) e Timm Sharp (Discorso schietto) co-protagonista.

