“She-Hulk: Attorney At Law” Episodio Eight Recensione: “Ribbit and Rip It”

*Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler per l’ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law*

Ovviamente, non lo farai perché questo Daredevil (Charlie Cox) non ha la stessa grinta del Daredevil dell’omonima serie Netflix del 2015, che era, sconvolgente, previsto. Ma tutti hanno iniziato a lamentarsi e hanno detto “guarda come hanno massacrato il mio ragazzo” quando Entertainment Tonight ha pubblicato una clip di She-Hulk: procuratore legaleL’ultimo episodio di Daredevil, che ha visto Daredevil essere più acrobatico rispetto allo show di Netflix e…[ah (!!!) noooo (!!!) what are we going to do, now!!!!!] scherzo!

Chi si lamenta non ne ha letto uno Temerario comico o visto la serie Netflix per quello che era al di là della sua violenza classificata come TV-MA. Una delle prime cose pronunciate dalle bocche di Matt Mudrock e Foggy Nelson (Elden Henson) nel primo episodio di Daredevil è una battuta esilarante. Quindi, quando Murdock dice, “il mio culo rimane intatto”, per quanto semi-raccapricciante sia la battuta, è perfettamente nel personaggio. E hai bisogno di ulteriori prove che si tratti dello stesso personaggio della serie Netflix quando il tema di quello show inizia a essere riprodotto nell’episodio quando Murdock dice “I’m Daredevil”? Mi fermo qui perché ti lamenterai comunque.

Naturalmente, l’omaggio dell’episodio a TemerarioLe scene di combattimento in corridoio non sarebbero state così elettrizzanti come lo show di Netflix. Non per la sua classificazione TV-14, ma perché il regista Kat Coiro e il direttore della fotografia Florian Ballhaus non hanno optato per una ripresa. I tagli si verificano nei momenti più casuali e, per quanto fantastici siano alcuni degli svolazzi estetici nella scena (blues al neon e una raffica infinita di scagnozzi), i tagli sbagliati rovinano la maggior parte dell’azione qui. Ma vedere Daredevil nel suo classico abito giallo e Cox di nuovo nel ruolo mi riempie il cuore di tanta gioia.

E quanto Lei-Hulk ha difficoltà a realizzare scene d’azione impeccabili (che sono state un problema sin dall’inizio), l’episodio brilla ancora a causa della chimica di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) e Matt Murdock. Cox e Maslany sono eccellenti insieme nelle battute che creano in aula (oh mio dio, è fantastico vedere Murdock come un avvocato che di nuovo distrugge completamente il suo avversario!) e le loro buffonate da supereroe. Le scene di combattimento sono nella migliore delle ipotesi OK, ma il loro spirito vivace rimane intatto.

Si può dire che Cox si sta divertendo un mondo indossando di nuovo la tuta e giocando con una nuova arma nel suo arsenale per l’avvio, mentre Maslany sembra felice di dargli i riflettori… anche se ricorda costantemente al pubblico di chi è questo spettacolo. E anche tra i difetti, non ho potuto fare a meno di sorridere dal momento in cui Murdock è entrato in aula fino alla sua passeggiata della vergogna. Perché, sì, lo fanno. Mi aspettavo che accadesse? No. Questo significa che Murdock ha superato Karen Page (Deborah Ann Woll)? Solo il tempo lo dirà…

Se non altro, tutti questi episodi mi hanno reso entusiasta di rivedere il personaggio Echo, Daredevil: Nato di nuovo, e Spider-Man: L’anno da matricola. E dal momento che lo stanno configurando per essere un giocatore significativo, è chiaro che sarà parte integrante delle Fasi Cinque e Sei dell’MCU. Dopodiché, dobbiamo vedere cos’altro Kevin Feige e Co. hanno in serbo per noi mentre il franchise avanza.

Altri elementi nell’episodio non erano così vitali come la relazione tra Daredevil e She-Hulk, come l’aggiunta dello sciocco (e incredibilmente noioso) supereroe/cattivo Leap-Frog (Brandon Stanley), che rapisce Luke Jacobson (Griffin Matthews) dopo che la sua tuta non funziona correttamente. Leap-Frog lo costringe a costruire una nuova tuta, ma il suo piano viene sventato dall’arrivo di Daredevil e She-Hulk. Sfortunatamente, è un cattivo ragionevolmente standard e, sebbene il ritratto di Stanley sia caricaturale, è uno dei nemici più dimenticabili che questa serie ha portato finora.

C’è anche l’aspetto del finale cliffhanger appiccicoso, in cui l’Intellegencia espone She-Hulk come la “frode” che è, solo per lei che si arrabbia e spaventa tutti al gala, portando a un alterco con il Dipartimento per il controllo dei danni . Il mio istinto dice che avrà problemi legali, ed è così che lo spettacolo arriverà al finale, con “HulkKing” che si rivelerà essere nientemeno che quel creep Todd (Jon Bass). Una cosa è certa: Lei-Hulk: AvvocatoL’ottavo episodio ha mantenuto il mio interesse abbastanza a lungo da farmi desiderare di vedere come andrà a finire la prossima settimana.

✯✯✯½

L’ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è ora disponibile per lo streaming su Disney+.

