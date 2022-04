Scopri Más Allá del Sol di Manuel Bonilla, Moon Knight Episodio 5 inno

L’emozionante Episodio 5 di Cavaliere della Luna chiuso con un commovente inno durante i titoli di coda e i fan vogliono saperne di più sul brano musicale.

Parliamo dell’inno spagnolo Más Allá del Sol, che canta questa cover, ed elenchiamo altre canzoni della serie Disney Plus.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Más Allá del Sol di Manuel Bonilla

Más Allá del Sol è conosciuto come un inno spagnolo con il titolo che si traduce in “Oltre il sole” in inglese.

Originariamente composto dal pastore della Chiesa avventista di Città del Messico, Emiliano Ponce, Más Allá del Sol veniva normalmente cantato ai funerali nei paesi dell’America Latina.

quello di Moon Knight i crediti confermano che questa versione dell’inno è stata arrangiata ed eseguita da Manuel Bonilla, e un’altra versione della canzone presenta Bonilla che canta con Santiago Stevenson.

Altre canzoni di Moon Knight

Episodio 1 di Cavaliere della Luna impostare il livello per il jukebox aromatizzato dello spettacolo con successi come Wham!’s Svegliami prima di andare e l’iconico Un uomo senza amore di Engelbert Humperdinck.

L’episodio 2 ha quindi introdotto un tema più culturale nella colonna sonora, con l’artista egiziano Ahmed Saad.

Di seguito, abbiamo evidenziato altri brani utilizzati nello spettacolo:

EPISODIO 1: IL PROBLEMA DEL PESCI ROSSO

EPISODIO 2: CONVOCARE IL SEME

EPISODIO 3: IL TIPO AMICHEVOLE

Conteggio episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi all’interno della sua prima stagione, con ogni puntata della durata di 40-50 minuti.

Di seguito, abbiamo fornito una guida degli episodi alle puntate, completa dei loro titoli per una facile navigazione:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: Asilo – mercoledì 27 aprile 2022

– mercoledì 27 aprile 2022 Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Cavaliere della Luna è stata annunciata come una serie limitata, il che significa che la stagione 2 probabilmente non accadrà.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, Dove guardare Gaslit nel Regno Unito: opzioni di streaming per il thriller Watergate