Scopri la star de Il Trono di Spade che interpreta Tala in Obi-Wan Kenobi Episodio 3

**Attenzione – Spoiler avanti per Obi-Wan Kenobi Episodio 3**

Episodio 3 di Obi-Wan Kenobi era pieno zeppo di momenti da brivido per Guerre stellari fan, inclusa l’apparizione di un sorprendente alleato per i Jedi.

Forniamo un riepilogo della parte che Tala ha interpretato nel recente capitolo, ti presentiamo l’attore che la interpreta e forniamo un programma di rilascio per lo spettacolo in arrivo.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Chi è Tala in Obi-Wan Kenobi Episodio 3?

Mentre Obi-Wan e Leia stanno cercando disperatamente di tornare ad Alderaan, i due prendono un passaggio dal pilota dell’Impero Freck e sono circondati da Stormtrooper.

Quando Obi-Wan pensa che la sua fortuna sia esaurita dopo un’imboscata, Tala arriva travestito da ufficiale del nemico, che sta segretamente lavorando per un movimento di resistenza clandestino dopo che la morale dell’Impero non era in linea con la sua.

Tala offre una via d’uscita a Obi-Wan e Leia, prima che Vader si presenti per rovinare la giornata. Tala continua con Leia mentre Obi-Wan distrae Vader in un duello iconico, ma si ritrova troppo debole per combatterlo.

Percependo l’angoscia di Obi-Wan, Tala lascia Leia per continuare da sola mentre torna ad aiutare i Jedi.

Incontra Indira Varma

L’attrice britannica Indira Varma, 48 anni, è apparsa in numerosi film e televisione durante la sua carriera, iniziata nel lontano 1996 con Kamasutra: una storia d’amore.

L’attore ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 1999 all’interno della miniserie Psico e ha continuato ad apparire in molte altre serie tra cui Roma, Luteroe Fila di Carnevale.

Oltre ai vari ruoli cinematografici di Varma, tra cui Istinto di base 2 e Esodo: dei e reuno dei ruoli più importanti dell’attore è la sua apparizione come Ellaria Sand in Game of Thrones per 13 episodi.

Varma ha anche una serie di progetti imminenti all’orizzonte, inclusa la miniserie Danno e Missione: Impossible – Dead Reckoning – Parte prima.

Programma di rilascio di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi avrà sei episodi all’interno della serie, iniziata con una prima in doppia fattura venerdì 27 maggio 2022.

Il doppio cartellone è andato in onda venerdì, tuttavia, gli ultimi quattro episodi sono stati spostati al mercoledì per essere presentati in anteprima sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di rilascio per i prossimi sei episodi:

Episodio 1: venerdì 27 maggio 2022

Episodio 2: venerdì 27 maggio 2022

Episodio 3: mercoledì 1 giugno 2022

Episodio 4: mercoledì 8 giugno 2022

Episodio 5: Mercoledì. 15 giugno 2022

Episodio 6: mercoledì 22 giugno 2022

Di Jo Craig – [email protected]

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

