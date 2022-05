RUMOR: Death Troopers, Mudtroopers e altro in arrivo su “Andor”

Mentre continuiamo a contare i giorni fino al rilascio dell’attesissimo Guerre stellari prequel Obi-Wan Kenobi, è facile dimenticare che c’è ancora un’altra serie in uscita quest’anno. E non stiamo parlando Il Mandaloriano!

Il Ladro Uno prequel Andor dovrebbe uscire anche nel 2022, ma da quando la produzione è terminata ci sono state poche o nessuna notizia dai mestieri a riguardo.

Il Guerre stellariIl sito -centrico Bespin Bulletin è diventato una vera risorsa per le informazioni sullo spettacolo. In un pezzo nuovo di zecca, si sostiene che i fan possono aspettarsi di vedere apparire sia i Mudtroopers che i Death Troopers.

Se fosse vero, questo segnerebbe la prima apparizione live action di Mudtroopers da allora Solo: una storia di Star Wars, essenzialmente collegando i due progetti. La potenziale apparizione di Death Troopers, d’altra parte, potrebbe suggerire un potenziale cameo del regista Krennic di Ben Mendelsohn. Per coloro che non ricordano, li comandò di entrare Ladro Uno.

Il sito dice che le informazioni successive devono ancora essere confermate, ma come sempre ti invitiamo a prendere l’intero rapporto con le pinze perché nessuno di essi è davvero confermato. Potremmo non saperlo con certezza finché non avremo il nostro primo sguardo alla serie. Si ritiene che alcuni filmati dello show debutteranno come parte dell’annuale Star Wars Celebration della Disney che si terrà alla fine del mese.

LEGGI: ​​Il compositore di “Cruella” Nicholas Britell canterà “Andor”

Andor segue le avventure della spia ribelle Cassian Andor durante gli anni formativi della Ribellione e prima degli eventi di Rogue One: una storia di Star Wars. Diego Luna riprenderà il ruolo di Andor, che ha avuto origine nel film del 2016. Il travolgente thriller di spionaggio esplorerà storie piene di spionaggio e missioni audaci per ridare speranza a una galassia in preda a un impero spietato.

Riprenderanno i loro ruoli anche Jimmy Smits nei panni di Bail Organa, Alistair Petrie nei panni del generale Draven e Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma, con i nuovi arrivati ​​Stellan Skarsgard (Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo), Denise Gough (Il ragazzo che sarebbe diventato re), Adria Arjona (Pacific Rim: Rivolta), Kyle Soller (Anna Carenia), e Robert Emms (Chernobyl) tutti in ruoli sconosciuti.

Tony Gilroy, che ha co-scritto Ladro Uno, ha scritto e funge da showrunner per la serie, che si svolge cinque anni prima degli eventi del film. I registi del progetto includono Toby Haynes (Specchio nero), Ben Caron (La corona) e Susanna White (La tata McPhee ritorna). Altri scrittori della serie includono Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (Castello di carte), e Stephen Schiff (Gli americani).

FONTE: Bollettino Bespin

