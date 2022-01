RUMOR: Catherine Zeta-Jones che gira intorno al ruolo del cattivo nel riavvio di “National Treasure” della Disney

Secondo The Illuminerdi, a Catherine Zeta-Jones è stato offerto un ruolo importante nella prossima serie Disney National Treasure. Più specificamente, è stata vista per interpretare il principale antagonista dello show.

Ricorderete l’anno scorso, quando i maggiori traffici hanno riferito che la serie avrebbe seguito una giovane ragazza di nome Jess, che si snoda in una corsa pericolosa e mortale per trovare il tesoro titolare prima che un miliardario corrotto e connivente la batta.

Se questo rapporto è vero, molto probabilmente il “miliardario corrotto e connivente” a cui si riferisce la sinossi è lo stesso ruolo di Zeta-Jones.

Poiché questa notizia non è stata confermata ufficialmente dalla Disney o da nessun importante trade, come sempre invitiamo tutti voi a prenderla con le pinze. Tuttavia, va detto che The Illuminerdi ha un track record impressionante quando si tratta di “report” come questo.

Inoltre, il sito afferma che il nuovo arrivato Zuri Reed è stato scelto per la serie come il migliore amico di Jess.

Lisette Alexis è già stata scelta per il ruolo di Jess, con la produzione che inizierà nelle prossime settimane.

Jerry Bruckheimer, che ha prodotto i primi due film, tornerà a supervisionare il progetto insieme agli sceneggiatori originali Marianne e Cormac Wibberley. Mira Nair dirigerà il pilot. Nair ha già diretto la Disney Regina di Katwe.

Prevediamo presto altri annunci di casting.

FONTE: Gli Illuminerdi

