Rivelato il conteggio degli episodi della stagione 14 di “Doctor Who”, tornano gli speciali di Natale

Dottor chi troverà presto la sua nuova casa globale su Disney+ e le notizie rivelate oggi entusiasmeranno sicuramente i fan dello show di fantascienza, con la promessa di edizioni più festive dello show e anche stagioni più regolari.

Un ritorno alla tradizione

È stato rivelato oggi che lo spettacolo tornerà al rilascio speciali natalizi annualia partire dal 2023. Il primo speciale natalizio di ritorno sarà la prima uscita da solista di Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, insieme alla nuova compagna Ruby Sunday (interpretata da Via dell’IncoronazioneMillie Gibson). Lo showrunner Russell T Davies ha anche confermato che sta attualmente lavorando a una sceneggiatura per lo speciale di Natale 2024 dello show.

Gli speciali di Natale sono stati parte integrante dell’identità dello spettacolo sin dal suo risveglio nel 2005, tuttavia, hanno ricevuto il barattolo quando lo showrunner in partenza Chris Chibnall ha assunto le redini di Steven Moffatt dopo lo speciale del giorno di Natale 2017. Gli speciali di Capodanno seguiti dal 2019 al 2022, tuttavia, non erano neanche lontanamente iconici come gli speciali precedenti.

8 è un numero fortunato

Di recente è iniziata la produzione della prossima stagione dello show e i fan possono aspettarsi lo spettacolo sui loro schermi durante il 2024. Mentre le passate stagioni prevedevano circa 10-13 episodi, la stagione 14 di Dottor chi caratterizzerà 8 episodi. Inoltre, è stato confermato che gli anni sabbatici tra le stagioni non rappresentano più una minaccia per il pubblico dello spettacolo.

Davies ha anche riconosciuto l’attesa prima del 60° anniversario del prossimo anno. Assicurando ai fan che ne sarebbe valsa la pena dicendo: “Ci vuole un po’ per rimettere in sesto l’impero. Ma questo è un piano serio: Doctor Who annuale, nessun anno sabbatico, molti contenuti, e così via.

Potenziale per gli spin-off di Doctor Who

“Molti contenuti” potrebbe dedurre che c’è molto di più del semplice contenuto principale Dottor chi mostra in cammino. A seguito delle notizie secondo cui lo spettacolo sta beneficiando di un enorme aumento del budget, la serie potrebbe ricevere nuovi spettacoli spin-off. Permettendo a Doctor Who di rivaleggiare con gli universi Marvel e Star Wars.

I fan hanno desiderato altri spin-off, dopo l’ultimo Classe è stato cancellato dopo una sola stagione nel 2016. L’apparizione dell’Ottavo Dottore di Paul McGann nello speciale del 2022 “The Power of the Doctor” ha acceso la discussione su una continuazione con l’attore che potrebbe tornare al TARDIS per altre avventure. Un’altra voce recente prevede che anche uno spin-off con i più grandi nemici del Dottore potrebbe essere stato approvato.

Nuovi episodi di Dottor chi sarà presentato in anteprima su BBC e Disney+ a partire dalla fine del 2023. Lo spettacolo sarà prodotto in Galles da Bad Wolf con BBC Studios Production.

