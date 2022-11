Rivelate le date di produzione di “Daredevil: Born Again”.

Da quando è stato confermato al Comic-Con di San Diego, c’è stata una sorprendente quantità di segretezza Daredevil: Nato di nuovo. Anche ora, gli unici membri del cast confermati che tornano sono solo Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Anche se siamo sicuri che ulteriori notizie sul casting emergeranno nelle prossime settimane, un nuovo rapporto ci ha fornito un po’ di chiarezza su quando esattamente la serie verrà finalmente girata.

Secondo i nostri amici di The Illuminerdi, la serie dovrebbe essere girata a New York City a partire da febbraio del prossimo anno. Con il debutto della serie previsto nel 2024, sembrava piuttosto ovvio che lo spettacolo avrebbe dovuto iniziare la produzione l’anno prossimo, ma il fatto che accadrà così presto significa che forse le cose sono un po’ più avanti nella pre-produzione di quanto il pubblico sia consapevole. .

RUMOR: “Daredevil: Born Again” per esplorare la trama popolare di “Mayor Fisk”.

Inoltre, il sito sostiene che le riprese si svolgeranno fino a dicembre. Questo è essenzialmente tutto l’anno. Considerando che la serie sarà composta da 18 episodi, non è poi così sorprendente. Tuttavia, vale la pena notare che questa è l’ennesima produzione che la Marvel sta attivamente scegliendo di non girare in Georgia. Probabilmente è perché un personaggio incentrato su New York come Daredevil ha bisogno di essere nel suo cortile.

Poiché l’MCU continua ad espandersi, non puoi fare a meno di chiederti cosa ha pianificato lo studio per quegli 11 mesi e quali personaggi speciali stanno pianificando di introdurre – o reintrodurre – nel prodotto finale.

Anche se dobbiamo ancora aspettare 2 anni prima del debutto della serie, la cosa buona è che i fan possono ancora rivedere le 3 stagioni originali della serie live-action del personaggio, così come il suo io soft riavviato nell’ultima serie Marvel She-Hulk: avvocatoproprio su Disney+ adesso.

FONTE: Gli Illuminerdi

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere