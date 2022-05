Rivelate la data e l’ora di uscita dell’episodio 21 di The Owl House S2 per il finale

A che data e ora uscirà il finale della seconda stagione di The Owl House, episodio 21 “King’s Tide”, su Disney Channel e DisneyNOW?

Tutte le cose buone devono finire; ma la Disney doveva davvero programmare gli episodi finali di Amphibia e The Owl House così vicini? Certo, questi programmi sono stati messi insieme con mesi di anticipo, ma considerando la sovrapposizione tra il pubblico, è un momento difficile per i fan dei fantastici contenuti animati per famiglie.

Nel giro di appena quindici giorni, probabilmente i due migliori programmi animati di Disney Channel sono giunti al termine, dopo la conclusione di Amphibia la scorsa settimana. Ora, è il turno di The Owl House di raggiungere la fine della strada, ma a che data e ora uscirà l’episodio 21 della seconda stagione per i fan in attesa?

Episodio 21 della seconda stagione di The Owl House: data e ora di uscita

L’episodio 21 della seconda stagione di The Owl House, il finale, sarà presentato in anteprima alle 9:00 PT/ET di sabato 28 maggio su Disney Channel e DisneyNOW.

L’ultimo episodio della fantastica seconda stagione sarà intitolato “King’s Tide” con la didascalia dell’anteprima ufficiale che legge semplicemente “Il giorno dell’unità inizia”.

L’episodio 21 sarà diretto da Bridget Underwood, che in precedenza si era occupata di “Echoes of the Past”, “Hunting Palismen”, “Eclipse Lake”, “Elsewhere and Elsewhen”, “Them’s the Breaks, Kid” e “Labyrinth Runners” da stagione 2.

Il finale è scritto da Zach Marcus e Dana Terrace, con storyboard di Luz Batista, Rhea Dadoo e Yasmin Khudari.

Secondo quanto riferito, l’episodio 17-21 uscirà su Disney+ il 29 giugno.

Quali sono le prospettive di The Owl House dopo l’episodio 21 di S2?

Sfortunatamente, ci sono buone e cattive notizie per i fan di The Owl House riguardo al futuro della serie animata di successo.

La buona notizia è che lo spettacolo è già stato rinnovato per una terza stagione su Disney. In effetti, la terza puntata di The Owl House è stata annunciata nel maggio 2021 prima ancora che la seconda stagione fosse presentata in anteprima.

Parlando della decisione di dare il via libera a entrambe le stagioni, la seconda e la terza, il direttore generale dell’animazione televisiva della Disney Meredith Roberts ha affermato che “Dana e il suo team hanno creato una serie che continua a spingersi oltre con trame epiche e diverse, un mondo sbalorditivo e personaggi sfaccettati che hanno affascinato il nostro pubblico”. Aggiungendo: “Siamo ansiosi di mostrare più avventure nelle stagioni due e tre”.

La cattiva notizia è che in un tweet ora cancellato, tramite Popculture, la creatrice Dana Terrace ha confermato che la stagione 3 sarebbe stata l’ultima puntata. Inoltre, la terza stagione di The Owl House non consisterà nella trasmissione di 19-21 episodi a cui molti fan sono stati abituati.

Invece, la terza stagione sarà “composta da tre speciali da 44 minuti”. Nessuna informazione sulla data di uscita della stagione 3 di The Owl House è stata ancora condivisa né dal team di produzione né dalla Disney.

In che modo la stagione 2 è stata valutata dai fan rispetto alla S1?

La seconda stagione di The Owl House ha fortunatamente soddisfatto gli standard incredibilmente elevati fissati dalla prima stagione nel 2020, nonostante una significativa riduzione del numero di spettatori statunitensi.

Su Rotten Tomatoes, la prima stagione ha segnato un 91% che è salito al 92% per la stagione 2. Allo stesso modo, su RatinGraph, la serie ha visto un aumento dei punteggi medi degli episodi da 8,2/10 a 8,9/10.

Su IMDB, ogni singolo episodio della seconda stagione di The Owl House ha un punteggio superiore alla media della serie di 8,1/10; con otto episodi che hanno anche un punteggio superiore a 9/10: “Hunting Palismen”, “Knock Knock Knockin’ on Hooty’s Door”, “Eclipse Lake”, “Yesterday’s Lie”, “Reaching Out”, “Hollow Mind”, “O Titan, Dove sei” e “Nuvole all’orizzonte”.

“Sì, è abbastanza buono. Onestamente non mi sono piaciuti molto i primi episodi perché erano troppo infantili e molte battute non erano divertenti, ma è andata molto meglio. Soprattutto la seconda stagione finora non ha perso. Ogni episodio migliore dell’ultimo. Sono sinceramente sconvolto dal fatto che sia stato interrotto”. – Utente cagridahisi, tramite IMDB.

