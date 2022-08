Rilascio, streaming e cast OTT per le serie hindi

A che data e ora è prevista l’uscita in India della terza stagione di Criminal Justice e quale piattaforma di streaming OTT presenterà la serie?

Questo fine settimana, è il turno del ritorno delle serie indiane preferite dai fan a dominare i titoli dei giornali.

La stagione 2 di Immaturo, la stagione 2 di Delhi Crime e la stagione 3 di Criminal Justice sono tutte nella lista di controllo del programma di questo fine settimana, con il trailer ufficiale di quest’ultima serie che ha raccolto oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Quindi, ecco tutto ciò che devi sapere sull’uscita OTT della stagione 3 di Criminal Justice, inclusa la data di lancio, l’ora prevista e l’elenco del cast per la serie di successo.

Criminal Justice stagione 3: rilascio OTT per lo streaming

La terza stagione di Criminal Justice sarà presentata in anteprima per lo streaming OTT in tutto il mondo tramite la piattaforma Disney Plus venerdì 26 agosto.

Né Disney Plus né gli showrunner di Criminal Justice hanno confermato pubblicamente un orario di lancio specifico per la stagione 3 della serie di successo.

Tuttavia, sulla base del rilascio delle stagioni precedenti e dei contenuti originali indiani, i fan possono aspettarsi che tutti gli episodi della prossima terza stagione saranno resi disponibili dalle 00:00 IST.

Allo stesso modo, il numero totale di episodi nella stagione 3 di Criminal Justice non è stato confermato; la stagione 1 aveva 10 episodi, mentre la stagione 2 ne aveva 8.

Disney Plus offre diversi pacchetti di abbonamento che consentiranno l’accesso alla stagione 3 di Criminal Justice dopo il suo rilascio globale OTT, tra cui:

Premium – Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione 4K

Super – Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione Full HD

Mobile – Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile con risoluzione HD

Mobile – Rs 199 per sei mesi, un dispositivo mobile con risoluzione HD

Mobile – Rs 49 al mese, un dispositivo mobile con risoluzione HD

Ci sono anche varie offerte bundle attraverso le quali è possibile richiedere un abbonamento, tra cui Jio Recharge, Vodafone Idea Recharge e Airtel Recharge.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Questa volta assisteremo a un fine settimana pieno di intrattenimento. 1. Delhi Crime Stagione 2 (Netflix)2. Criminal Justice Stagione 3 (Hotstar)3. Immaturo Stagione 2 (Video Prime)4. India vs Pakistan, partita di Coppa d’Asia (Hotstar) — Raj Chopra (@imrajchopra) 24 agosto 2022

Visualizza Tweet

Il cast di Criminal Justice è alto

Il cast di Criminal Justice stagione 3, oltre a vari nuovi arrivi e ruoli ripresi, include:

Pankaj Tripathi nel ruolo di Madhav Mishra

Shweta Basu Prasad nel ruolo di Lekha

Vikrant Massey nel ruolo di Aditya Sharma

Kirti Kulhari nel ruolo di Anu Chandra

Anupriya Goenka nel ruolo di Nikhat Hussain

Mita Vashisht nel ruolo di Mandira Mathur

Pankaj Saraswat nel ruolo di Raghu Salian

Rucha Inamdar nel ruolo di Avni Sharma Parashar

Madhurima Roy nel ruolo di Sanaya Rath

Svastica Mukherjee come Avantika

Sarah Gesawat

Un elenco completo del cast può essere visto qui.

L’attore protagonista Pankaj Tripathi ha recentemente incontrato Telegraph India per parlare di giustizia penale.

Nell’intervista, l’attore preferito dai fan ha condiviso come “c’è ancora conforto” nell’interpretare lo stesso ruolo per la terza volta.

“Penso che la stanchezza inizi a farsi sentire dalla quarta o quinta stagione. Il bello di questa stagione è che a parte me e il personaggio di mia moglie (Ratna, interpretata da Khushboo Atre), gli altri giocatori sono nuovi, le situazioni e gli incidenti sono nuovi e anche il caso in questione è nuovo. In questa stagione si parla di giustizia minorile. Questo è stato interessante per me. Conosco molto bene il personaggio e ricreare Madhav Mishra è stato facile per me”. – Pankaj Tripathi, tramite Telegraph India.

Shweta Basu Prasad ha poi aggiunto come la sceneggiatura della terza stagione di Criminal Justice sia stata la vera novità durante le riprese dello spettacolo.

“È una sceneggiatura molto ben scritta. La terza stagione è un originale, non un adattamento. Ho trovato il caso molto interessante e la sceneggiatura era ermetica, l’ho letta in una volta sola. Ho letto la sceneggiatura 150 volte prima di andare sul set! Amo il mio personaggio… Non avevo mai interpretato un avvocato prima di questo. È un pubblico ministero e questo mi ha dato molto spazio per esibirmi. E sono stato messo a confronto con Pankaj Tripathi, quindi… vittoria per tutti! Ottima opportunità di lavoro!” – Shweta Basu Prasad, tramite Telegraph India.

Pankaj ha poi rivelato di aver imparato molto interpretando il personaggio principale in questa serie, sottolineando come “Un attore è privilegiato perché insieme alla nostra stessa vita, abbiamo l’opportunità di vivere la vita di tutti i personaggi che interpretiamo.

“Quando provi il dolore di un personaggio, come persona, la tua capacità di comprendere il dolore aumenta. Madhav Mishra ha aggiunto in me una certa sensibilità. Tratta le donne con molto rispetto, non importa da quale parte della società provenga. L’ho imparato da lui”. – Pankaj Tripathi, tramite Telegraph India.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, quanti episodi ci sono in Welcome to Wrexham? Programma spiegato