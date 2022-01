Rilascio, anteprima e valutazioni esplorate

Quando usciranno in tutto il mondo gli episodi 10 e 11 del dramma coreano “Snowdrop” e un trailer di anteprima ufficiale è stato condiviso online da JTBC?

Gennaio è destinato a essere un mese importante per i fan dei fantastici drammi coreani.

Non solo i fan non vedono l’ora che arrivi il finale di “Our Beloved Summer”, ma molti si stanno anche preparando per la serie di zombi Netflix “All of Us Are Dead”.

Tuttavia, il più grande K-drama in corso per i fan internazionali rimane Snowdrop, l’emozionante serie di Yoo Hyun-mi e Ko Hyun-tak.

Quindi, quando usciranno online i prossimi episodi (10 e 11) e JTBC ha condiviso un’anteprima ufficiale per il prossimo capitolo della storia di Snowdrop?

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

BridTV

6521

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

897568

897568

centro

13872

Data e ora di uscita dell’episodio 10/11 di Snowdrop

Al momento in cui scrivo, l’episodio 10 di Snowdrop dovrebbe essere presentato in anteprima in tutto il mondo sabato 15 gennaio, mentre l’episodio 11 dovrebbe essere lanciato domenica 16 gennaio.

I nuovi episodi della serie coreana di successo vanno in onda per la prima volta su JTBC alle 22:30 KST, prima di arrivare su alcune versioni internazionali di Disney Plus a partire dalle 00:10 KST ((10:10 EST/15:10 GMT).

Sfortunatamente, alcune versioni internazionali di Disney Plus hanno subito un leggero ritardo nell’uscita degli episodi precedenti di circa 10-20 minuti. Quindi, se l’episodio non è disponibile sulla tua versione della piattaforma di streaming all’ora descritta, niente panico e ricontrolla tra qualche minuto.

Anteprima ufficiale condivisa online…

JTBC ha recentemente condiviso il trailer ufficiale dell’anteprima dell’episodio 10 di Snowdrop, vedi sotto, oltre a una sinossi dell’episodio.

“Mentre gli ostaggi sono inghiottiti dallo shock quando viene rivelata la persona che aveva nascosto la loro identità, fuori dal dormitorio, Han-na (Jung Yu-jin), sotto la direzione di Lee Kang-moo (Jang Seung-jo), si muove per raccogliere prove dell’enorme segreto che circonda il gioco degli ostaggi. – Sinossi dell’episodio, tramite JTBC Drama YouTube.

L’anteprima continua che “Come Soo-ho (Jung Hae-in), che dubita della volontà del partito, e Chung-ya (Yoo In-na), che non tollera il sospetto di Chu-ho, sono in condizioni estreme confronto, cresce la tensione nel dormitorio…”

Come è stato valutato Snowdrop dai fan?

Snowdrop ha avuto un’accoglienza piuttosto insolita con i fan, essendo ampiamente ignorato in Corea del Sud a seguito delle polemiche ma costantemente in tendenza con i fan di tutto il mondo.

Secondo i dati di AGB Nielsen, gli episodi 8 e 9 di Snowdrop si sono classificati come il 13° e l’8° spettacolo più visto nel suo blocco di programmazione. Sebbene questo mostri un leggero aumento del numero di spettatori, la serie continua a segnare solo un pubblico nazionale medio di circa 700.000 persone.

Tuttavia, la serie ha ricevuto una reazione molto più positiva dai fan al di fuori della Corea del Sud, facendo regolarmente tendenza su varie piattaforme di social media ed essendo il “discorso della città” sui siti Web basati sugli utenti.

Al momento in cui scrivo, Snowdrop sta ottenendo un punteggio eccezionale del 91% su AsianWiki, 8,7/10 su MyDramaList e 8,9/10 su IMDB, dimostrando quanto sia ampia la disparità tra il successo nazionale e internazionale per la serie.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Book of Boba Fett ha appena ricevuto il trattamento di Danny Trejo e Robert Rodriguez