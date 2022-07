Rilasciati i poster dei personaggi per “ZOMBIES 3”.

Questo fine settimana, il cast e i registi di ZOMBI 3 ha celebrato la premiere fuori dal mondo del film originale Disney+ in uscita. Lo streamer ha anche rilasciato alcuni nuovissimi poster dei personaggi per il film. Puoi controllare il poster del personaggio e le immagini della premiere qui sotto.

ZOMBI 3 vede Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly nei panni della cheerleader Addison, che stanno iniziando il loro ultimo anno alla Seabrook High nella città che è diventata un rifugio sicuro sia per i mostri che per gli umani. Zed si aspetta una borsa di studio atletica che lo renderà il primo zombi a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo tifo internazionale di Seabrook. Poi all’improvviso, esseri extraterrestri arrivano a Seabrook, provocando qualcosa di diverso dalla competizione amichevole.

Il film è interpretato anche da Chandler Kinney come Willa, Ariel Martin come Wynter, Pearce Joza come Wyatt, Carla Jeffery come Bree, Trevor Tordjman come Bucky, Kylee Russell come Eliza, Terry Hu come A-spen, Matt Cornett come A-lan, Kyra Tantao come A-li, James Godfrey come Bonzo e Kingston Foster come Zoey. RuPaul Charles si unisce al cast come voce di “The Mothership”.

ZOMBI 3 è un film originale Disney+ della Disney Branded Television, diretto da Paul Hoen da una sceneggiatura di David Light e Joseph Raso. Hoen, Light, Raso e Suzanne Farwell sono i produttori esecutivi.

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e della magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente ottenuto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter, e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina ha avuto la fortuna di raccogliere un seguito meraviglioso di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata acquistata da alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto era storia!

