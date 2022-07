Riepilogo dei tempi di rilascio e della trama della stagione 3 della serie

High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS) è stata una delle prime serie originali di Disney+ quando il servizio di streaming è stato lanciato nel 2019.

Gli ultimi momenti della seconda stagione hanno lasciato i fan affamati di più mentre gli studenti della East High hanno completato la loro tanto attesa esibizione de La bella e la bestia mentre il futuro di diversi personaggi è rimasto nell’aria.

Comprensibilmente, dopo quasi un anno fuori dai nostri schermi, i fan sono ansiosi di approfondire High School Musical: The Musical: The Series, ma quando è esattamente il momento di uscita della stagione 3 di HSMTMTS?

High School Musical: The Musical: Riepilogo della stagione 2 della serie

La seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series è andata in onda su Disney+ tra maggio e luglio 2021.

Dopo il successo della loro performance di High School Musical nella stagione 1, la banda della East High sposta la propria attenzione su La bella e la bestia nella stagione 2, ma affronta la concorrenza poiché anche i loro rivali locali della North High scelgono la stessa produzione.

Nini affronta i suoi problemi nei primi episodi quando il suo trasferimento a Denver per frequentare la scuola di arti dello spettacolo si ritorce contro perché si sente fuori posto nella sua nuova scuola e la lunga distanza rende anche la sua relazione con Ricky difficile da gestire, con la coppia alla fine accettando di rompere perché credono di trattenersi a vicenda.

Durante una visita a casa, Nini decide di rimanere alla East High e viene scelta per un nuovo ruolo nell’esibizione de La bella e la bestia nei panni della rosa incantata e la sua interpretazione di The Rose Song le guadagna molta attenzione e accende l’inizio di una musica carriera.

I preparativi per la serata di apertura del musical devono affrontare molti ostacoli durante la stagione, con la North High che sabota la East High in ogni occasione e gli attori principali Ricky e Ashlyn che si infortunano sull’orlo della serata di apertura.

Tuttavia, nonostante la difficile preparazione, lo spettacolo è un successo, ma la banda decide di non partecipare alla competizione teatrale a causa della tensione che hanno già attraversato con la North High.

La stagione si conclude con Gina che fa in modo che Nini entri in contatto con suo fratello Jamie, produttore musicale, per dare il via alla sua carriera musicale mentre Miss Jenn viene lasciata nel mezzo di un triangolo amoroso tra il padre di Ricky, Mike, e il signor Mazzara, EJ e Gina. finalmente condividono il loro primo bacio dopo che un malinteso che ha coinvolto Jamie ha quasi messo fine alla loro relazione nascente.

HSMTMTS © Disney | Sheryl Nield

High School Musical: The Musical: The Series stagione 3 ora di rilascio

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series uscirà su Disney+ mercoledì 27 luglio 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte dei nuovi arrivi su Disney+, HSMTMTS verrà rilasciato contemporaneamente in tutto il mondo e per diversi fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

In termini di trama della terza stagione, i nuovi episodi vedranno i Wildcats dirigersi a Camp Shallow Lake per un’estate indimenticabile di romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio dei grandi spazi aperti.

La banda non può prendere le cose troppo facilmente, tuttavia, poiché una produzione musicale ad alto rischio di Frozen e una serie di docu piena di dramma della produzione ci aspettano.

HSMTMTS © Disney | Anna Maria Volpe

Quanti episodi ci sono nella stagione 3?

La terza stagione di HSMTMTS sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie High School Musical noteranno che questo rende la stagione 3 la puntata più breve dello spettacolo finora.

Quando la stagione 1 è arrivata nel 2019, ha regalato ai fan 10 episodi mentre la stagione 2 l’ha ampliata con ben 12 capitoli.

Oltre ad avere una stagione più breve, HSMTMTS verrà rilasciato settimanalmente su Disney+, il che significa che dopo la premiere del 27 luglio, i nuovi episodi andranno in onda ogni mercoledì fino al finale il 14 settembre.

Tuttavia, ci sono alcune buone notizie poiché HSMTMTS è già stato rinnovato per la stagione 4, con la Disney che ha fatto l’annuncio a maggio 2022, diversi mesi prima dell’arrivo della stagione 3.

Prima dell’arrivo della terza stagione, sei degli otto titoli degli episodi sono stati rivelati:

Buon campeggiatori | 27 luglio Nell’ignoto | 3 agosto La donna nel bosco | 10 agosto Nessun dramma | 17 agosto I veri campeggiatori di Shallow Lake | 24 agosto Guerra dei colori | 31 agosto Episodio 7 | 7 settembre Episodio 8 | 14 settembre

HSMTMTS © Disney | Anna Maria Volpe

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series arriverà su Disney+ mercoledì 27 luglio 2022.

