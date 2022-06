Reva è morto a Obi-Wan Kenobi? Il destino dell’episodio 5 ha spiegato

*ATTENZIONE: Spoiler per tutto l’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi*

Reva Sevander è stata un’aggiunta chiave alla galassia di Star Wars in Obi-Wan Kenobi, servendo come Terza Sorella tra i ranghi degli Inquisitori Imperiali e agendo come uno dei principali antagonisti della serie.

Gran parte del passato di Reva era rimasto nascosto fino a quando l’episodio 5 ha finalmente visto Obi-Wan mettere insieme la sua storia e l’orribile verità sulle sue origini è diventata chiara.

Nei momenti di morte dell’episodio, tuttavia, la Terza Sorella viene pugnalata e lasciata per morta da Darth Vader, il che ha lasciato i fan a chiedersi se Reva è morta dopo l’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi o se tornerà nel capitolo finale.

Il tradimento di Reva nell’episodio 5

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi ha dedicato gran parte del suo tempo di esecuzione a Reva mentre approfondiva il passato del personaggio.

Dopo essere stata promossa a Grande Inquisitore da Vader, guida l’attacco imperiale a Jabiim ma l’avanzata viene interrotta quando Obi-Wan tenta di perdere tempo conversando con la Terza Sorella.

Il Jedi deduce che per Reva sapere che Vader è Anakin Skywalker, deve essere stata una giovane e lo ha visto al Tempio Jedi durante l’Ordine 66.

Conferma che questo è vero, spiegando che ha giocato morta tra i corpi dei suoi compagni padawan per evitare di essere uccisa e ha rivelato che non sta servendo Vader, sta cercando un’opportunità per ucciderlo.

Obi-Wan suggerisce che i due lavorino insieme per abbattere il Signore dei Sith e impedire che altre persone innocenti muoiano.

Reva è d’accordo con riluttanza, ma il piano si ritorce contro perché Vader ha già dei sospetti sulla sua lealtà e, quando si muove per uccidere, è pronto.

Lucasfilm | Disney+

Reva è morto dopo l’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi?

No, alla fine dell’episodio 5 Reva non è morta. Nonostante sia stata gravemente ferita.

Dopo che Reva ha tentato di abbattere Vader, il Signore dei Sith contrasta facilmente il suo colpo e gioca con l’Inquisitore schivando e bloccando i suoi attacchi con la Forza.

Senza nemmeno accendere la propria spada laser, Vader riesce a disarmare Reva e usare la sua stessa arma per pugnalarla all’addome.

In questo momento, viene rivelato che il Grande Inquisitore originale è sopravvissuto dopo che Reva lo ha pugnalato e lasciato morto nell’episodio 2.

Spiega la sua sopravvivenza dicendo: “La vendetta fa miracoli per la volontà di vivere, non credi?”

Lucasfilm | Disney+

Questa spiegazione può sembrare abbastanza vaga in superficie, ma questa non è la prima volta che vediamo un utente della Forza del lato oscuro mantenersi in vita attraverso la rabbia e la brama di vendetta.

Darth Maul e Anakin Skywalker sono stati entrambi gravemente feriti negli scontri con Obi-Wan nei prequel – uno tagliato a metà, l’altro bruciato fino a diventare croccante – ed entrambi sono sopravvissuti grazie alla rabbia che provavano per Obi-Wan poiché consentiva il lato oscuro della Forza per consumarli e dare loro abbastanza volontà per vivere.

Nonostante sia stata data per morta da Vader e dal ritorno del Grande Inquisitore nell’episodio 5, Reva probabilmente impiegherà una tattica simile dopo che avrà dimostrato di essere viva entro la fine dell’episodio.

La sua sopravvivenza è resa ancora più preoccupante dal fatto che ha trovato il comunicatore di Obi-Wan e, su di esso, un messaggio di Bail Organa che rivela che Owen Lars sta proteggendo qualcuno di grande importanza su Tatooine.

Lucasfilm | Disney+

Teoria: cosa potrebbe succedere a Reva nell’episodio 6?

A parte la sua apparizione in Obi-Wan Kenobi, Reva non appare nel più ampio universo di Star Wars, suggerendo che morirà o si nasconderà dopo l’episodio 6.

La Terza Sorella è particolarmente assente Star Wars ribelliche si svolge diversi anni dopo Obi-Wan Kenobi ed è il luogo in cui gli Inquisitori sono stati presentati per la prima volta, il che significa che quasi certamente non farà parte dei loro ranghi prima dell’inizio della serie.

Dopo aver appreso che qualcuno di importante è nascosto su Tatooine, inizia un altro confronto tra lei e Obi-Wan, questa volta per la sicurezza di Luke piuttosto che di Leia.

O questo significa che Obi-Wan ucciderà Reva per impedire a Luke di fare del male – proprio come ha fatto con Maul in Rebels – o riuscirà in qualche modo a riportarla al lato chiaro della Forza.

Come rivela l’episodio 5, Reva ha trascorso la sua vita in cerca di vendetta contro Vader e quell’odio l’ha portata al lato oscuro della Forza. Ma nel complesso, le sue intenzioni erano in gran parte buone, suggerendo la possibilità che Kenobi potesse essere in grado di trasformarla dopotutto.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con l’episodio finale previsto per mercoledì 22 giugno.

