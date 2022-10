Recensione “Werewolf by Night”: una celebrazione spettacolare del cinema di genere

*Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler per Werewolf by Night*

Lupo mannaro di notte è incredibile. E sembra quasi un miracolo che sia qui, soprattutto dopo che She-Hulk: Attorney at Law è altamente stereotipato e standard. Da un anno e mezzo dico che affinché il Marvel Cinematic Universe vada avanti e coinvolga il pubblico, deve rompere gli schemi e fidarsi costantemente della visione dei suoi registi. È per questo che i progetti piacciono Moon Knight, Doctor Strange nel multiverso della folliae Signora Marvel funzionano così bene, e cose del genere Vedova Nera, E se…?, Occhio di Falco, She-Hulke il terribile Thor: Amore e tuono non.

Lupo mannaro di notte si distingue immediatamente dal resto dell’MCU presentandosi in bianco e nero (a parte i colori che svolazzano ogni volta che la Bloodstone rossa è vicina) e utilizzando (alleluia!) effetti pratici per il suo personaggio principale (interpretato da Gael Garcia Bernal) e L’uomo-cosa (Carey Jones). E sembrano infinitamente migliori di qualunque cosa diavolo She-Hulk: avvocato sta facendo con il suo personaggio principale basato su CGI. Non ti prendo in giro; se She-Hulk di Tatiana Maslany fosse realizzato praticamente, oltre ai miglioramenti CGI, sembrerebbe molto meglio di quello che sta attualmente cercando.

C’erano alcuni dubbi iniziali su come sarebbe stato il lupo mannaro, ma ha un aspetto fantastico. È intenzionalmente campy, richiamando film come L’uomo lupo, un lupo mannaro americano a Londrae, sì, anche Il thriller di Michael Jackson. La minacciosa narrazione fuori campo all’inizio del film urla Vincent Price. Allo stesso tempo, la trasformazione fuori campo del lupo mannaro celebra il modo in cui la creatura ha costantemente traumatizzato ma affascinato il pubblico sin dalla sua prima iterazione cinematografica. Giacchino comprende la fisicità unica del lupo mannaro e crea un climax in parti uguali sanguinolento (il bianco e nero sembra consentire la fuoriuscita di molto sangue senza che lo speciale venga classificato come TV-MA) e catartico.

Sì, non c’è niente di più soddisfacente che vedere un lupo mannaro perdere il controllo e iniziare a vendicarsi dei Bloodstones, e sarebbe stato molto più incredibile se la Marvel lo avesse rilasciato sul grande schermo. La fotografia in bianco e nero di Zoë White sembra immacolata, bruciature di sigaretta e tutto il resto, e il suo climax sembrerebbe particolarmente grandioso in IMAX. Così tanti trucchi pratici chiedono di essere visti in un cinema con una folla in tumulto che pensa di aspettarsi un’altra soddisfacente incursione nel MCU. Le loro aspettative vengono immediatamente sovvertite non appena inizia il suo primo colpo di scena.

Lupo mannaro di notte funziona principalmente perché è una perfetta lettera d’amore al cinema di genere, che è stata la porta d’ingresso per molti amanti del cinema da bambini per scoprire film più unici mentre scendono nella tana del coniglio delle opere di genere. Universal Monsters sembra essere il progetto per Lupo mannaro di notte. Tuttavia, Giacchino rende anche omaggio alla creazione di George A. Romero, Tobe Hooper, Rod Sterling e La zona del crepuscolo. Inferno, Lupo mannaro di notte è un migliore zona crepuscolare omaggio rispetto alla totalità di Wanda Vision. Si appoggia al meraviglioso, sebbene strano mondo di mostri meglio di quanto la maggior parte dei moderni film “guidati da creature” abbia il diritto di essere e dispiega uno spettacolo diverso da qualsiasi altro nel modo più grandioso possibile.

Come regista, Giacchino sa quando (e come) aumentare l’intensità e fare in modo che il pubblico si investa nella storia dal suo primo fotogramma in bianco e nero all’ultimo. Ma è anche un compositore fantastico e crea una colonna sonora impeccabile che si rifà alle ampie orchestrazioni di Jerry Goldsmith in Pianeta delle scimmie e Poltergeist. Sembra molto rievocativo e si aggiunge alla catarsi che il pubblico sperimenterà quando Jack Russell si trasforma in un lupo mannaro e se ne va. In. Esso.

Come Russell, non poteva esserci una scelta migliore per il ruolo di Gael Garcia Bernal. Condivide un’incredibile chimica con Laura Donnelly nei panni di Elsa Bloodstone, che ha la sua giusta dose di momenti incredibili durante le scene d’azione. Tuttavia, il vero ladro della scena è Man-Thing (o Ted), interpretato con incredibile umanità da Carey Jones. Mentre Man-Thing è nel film per i momenti liberi, non è sprecato. Non voglio spoilerare nulla riguardo a Man-Thing, ma dirò questo: spero di vederlo di nuovo nel MCU, che sia in un film, in una serie televisiva o in uno speciale. Non importa dove. Abbiamo bisogno di più Uomo-Cosa, e ora.

Lo spero anche io Lupo mannaro di notte non sarà l’ultima avventura nell’horror a tutti gli effetti per il Marvel Cinematic Universe. Mentre Cavaliere della Luna e Il dottor Strange nel multiverso della follia avevano istanze soprannaturali (Heka Priest e Zombie Strange), non erano produzioni interamente horror. Lupo mannaro di notte è orgoglioso di essere il primo film horror del MCU, sperando di offrire ai fan della Marvel un’avventura nel cinema di genere (che ha sempre e sarà sempre la forma più raffinata di cinematografia) e desidera anche produzioni più horror in quel mondo. Se Michael Giacchino vuole dirigere un altro speciale Marvel di quella statura, dovrebbe avere le mani libere. Grattalo; dagli un lungometraggio. Se qualcosa, Lupo mannaro di notte dimostra che merita più concerti di regia il prima possibile.

✯✯✯✯✯

Werewolf by Night è ora disponibile per lo streaming su Disney+.

