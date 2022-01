Recensione di “Come ho incontrato tuo padre”: una delizia per i fan ma…

Sono passati otto anni dalla storia di Ted Mosby, lunga quasi un decennio, su come ha incontrato la madre dei suoi figli, un finale che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan. Ora è il momento di ricominciare il viaggio con un nuovo cast di personaggi nel tanto atteso spin-off, Come ho incontrato tuo padre.

Come ti aspetteresti, la serie segue lo stesso formato di Come ho incontrato tua madre, solo che questa volta è Sophie (Kim Cattrall) a raccontare la storia nel 2050 a suo figlio (fuori campo).

How I Met Your Father — “FOMO” – Episodio 102 — Determinati a provare a vivere il momento, Sophie e la banda si dirigono verso un nuovo club esclusivo per una serata sfrenata. Valentina ha dei dubbi sulla sua relazione con Charlie. Sid spinge Jesse ad essere aperta all’amore. Ellen tenta la fortuna con le donne del club. Jesse (Chris Lowell), Sophie (Hilary Duff), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Sid (Suraj Sharma) ed Ellen (Tien Tran), mostrati. (Foto di: Patrick Wymore/Hulu)

Le scene del 2050 avrebbero potuto essere gestite un po’ meglio perché non sono neanche lontanamente interessanti o divertenti come alcune scene future in Come ho incontrato tua madre. E avere Future Sophie raccontare la storia a qualcuno che non vediamo è una scelta che (finora) non funziona, ma ci permette di continuare a indovinare chi potrebbe essere il padre. Cattrall aiuta a far funzionare le scene a volte imbarazzanti e prive di umorismo grazie alla sua performance carismatica e alle sue affascinanti consegne di battute.

Hilary Duff è la Sophie del 2022, che naviga nella vita di una donna di 30 anni che cerca di trovare il ragazzo perfetto. All’inizio, l’inclusione di Duff fa sembrare la serie come quella cancellata Lizzie McGuire il risveglio avrebbe potuto essere. Come qualcuno che era deluso dalla cancellazione del revival, temevo che questo confronto avrebbe oscurato l’episodio, ma per fortuna la sensazione è presto scomparsa.

Anche se ci vorrà un po’ più di tempo prima che i fan si abituino al nuovo cast, penso che Duff sarà la principale eccezione. Naviga nella scrittura a volte imbarazzante e rende piacevoli da guardare anche le scene rabbrividire.

Un cambio di direzione

How I Met Your Father — “FOMO” – Episodio 102 — Determinati a provare a vivere il momento, Sophie e la banda si dirigono verso un nuovo club esclusivo per una serata sfrenata. Valentina ha dei dubbi sulla sua relazione con Charlie. Sid spinge Jesse ad essere aperta all’amore. Ellen tenta la fortuna con le donne del club. Ellen (Tien Tran), mostrato. (Foto di: Patrick Wymore/Hulu)

Molti saranno pronti a confrontare gli elementi di Come ho incontrato tuo padre al Madre serie, e i confronti ci sono sicuramente, ma gli sceneggiatori hanno fatto del loro meglio per aiutare la serie a estendere il franchise rimanendo in disparte.

Uno dei cambiamenti significativi di direzione arriva con la sua diversità. Chiunque sia stato a New York almeno una volta ti dirà quanto è varia la città e HIMYF lo mostra meglio in 4 episodi di HIMYM fatto in 9 stagioni.

Ellen (Tien Tran) è una delle nuove straordinarie aggiunte HIMYM ne avrebbe molto beneficiato. Originaria del Vietnam, Ellen è la sorella adottiva di Jesse (Chris Lowell) e si è recentemente trasferita a New York cercando di ricominciare la sua vita dopo aver divorziato dalla moglie. Sì, ho detto moglie! Molti fan volevano un personaggio LGBTQ+ nella serie e, sebbene Tran non sia la protagonista che molti speravano, è comunque una grande ladra di scene che rende Ellen un’aggiunta fantastica.

How I Met Your Father – “Pilota” – Episodio 101 – Dopo una serie di appuntamenti deludenti su Tinder, Sophie incontra il ragazzo apparentemente perfetto. Nel frattempo, la sua coinquilina, Valentina, torna a casa dalla London Fashion Week con un souvenir sexy. Un incidente telefonico legato a Uber li porta a un nuovo eclettico gruppo di amici. Sophie (Hilary Duff) e Jesse (Chris Lowell), mostrati. (Foto di: Patrick Wymore/Hulu)

A completare il cast c’è la coinquilina di Sophie, Valentina (Francia Raisa), il suo fidanzato inglese della classe superiore, Charlie (Tom Ainsley), con Sid (Suraj Sharma) e la sua coinquilina Jesse che costituiscono l’ultimo membro del gruppo.

Sebbene ogni performance sia solida, ho avuto difficoltà a separarli dai personaggi HIMYM. Questa sensazione è arrivata principalmente con Sophie e Jesse, che sembra essere la coppia principale che vogliono o non vogliono. Nonostante le scene divertenti, si sentono ancora come cloni di Ted e Robin. Un altro confronto è più positivo. I fan riconosceranno rapidamente il tema di apertura come una cover femminile di HIMYM, che ho pensato fosse un bel tocco.

Lo spettacolo ha la traccia della risata standard ma fin troppo familiare. Devo rivelare che non mi piacciono la maggior parte degli spettacoli guidati da una risata, specialmente quelli che non sono stati filmati di fronte a un pubblico in studio dal vivo perché la risata sembra falsa e fuori luogo. Mi dispiace dirlo Come ho incontrato tuo padre rientra in quest’ultima categoria.

Se leggi questa recensione pensando che ho avuto difficoltà a riassumere i miei pensieri, allora hai ragione. Ho trovato la serie un po’ un miscuglio, ma dato che ho visto solo quattro episodi, sono disposto a concedergli il beneficio del dubbio. Lo spettacolo non è esilarante e, sebbene molte battute non mi abbiano colpito, è una serie un po’ umoristica che è aiutata principalmente dal cast.

⭐⭐⭐⭐

Voto: 3,5 su 5.

Per ora, mi sto accontentando di una valutazione di tre stelle e mezzo. Lo spettacolo ha bisogno di miglioramenti e puoi vedere che gli sceneggiatori sono così vicini a realizzare qualcosa di perfetto, ma non sono ancora arrivati.

I primi due episodi di How I Met Your Father saranno presentati in anteprima su Hulu martedì 19 gennaio. Sarà anche presentato in anteprima su Star+, Disney+ e Disney+ Hotstar, sebbene non sia stata fissata una data al di fuori degli Stati Uniti.

