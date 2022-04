Recensione dell’episodio 4 di Moon Knight: “The Tomb”

*Attenzione: questo articolo contiene spoiler per l’episodio 4 di Moon Knight*

Quelli che l’hanno detto Cavaliere della Lunail quarto episodio cambierebbe tutto se fosse… giusto. Cambia la nostra percezione delle doppie identità di Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) e ci fa mettere in discussione la realtà dello spettacolo nella sua interezza. Steven/Marc (o Jake Lockley?) si sono inventati di essere il tramite di Khonshu (Karim El Hakim & F. Murray Abraham) e che Moon Knight non esiste? Le loro avventure con Layla (May Calamawy) erano solo un’invenzione? O, ancora meglio, il malvagio Arthur Harrow (Ethan Hawke) non è altro che uno psichiatra troppo zelante? Ovviamente, possiamo semplicemente gettare la spugna e rinunciare a cercare di discernere ciò che è reale o falso nell’avventura di Steven/Marc perché ogni volta che pensiamo di averlo capito, ecco un ippopotamo in CGI.

No, davvero, è così che finisce l’episodio. Con un ippopotamo CGI Tawaret (Antonia Salib). Ma dal momento che siamo così immersi fino alle ginocchia nella mente di Steven/Marc/(Jake?), all’interno di un ospedale psichiatrico, non abbiamo più idea se possiamo fidarci del nostro protagonista, che, in questo episodio, è alla ricerca di un Faraone sarcofago. Condurrà Steven e Layla a trovare la tomba di Ammit. Naturalmente, questo è se riescono a superare gli zombi carnivori (Heka Priests) sulla loro strada.

Per chi è deluso dalla mancanza di brutalità o orrore negli ultimi episodi, non cercare oltre Justin Benson e Aaron Moorhead per offrire efficaci jumpscare e terrificanti zombi tombali per saziare la tua sete di soprannaturale. Questo apre anche le porte al MCU per andare in una direzione “spaventosa”, portandoci progressivamente a un Multiverse of Madness o, meglio ancora, Midnight Sons. Voglio essere spaventato se mi stai dicendo che stiamo ricevendo un progetto “spaventoso”. Il quarto episodio di Moon Knight porta la paura in un teso confronto tra Steven, Layla e i non morti Heka Priests. Ci fa una bella paura, con gli zombi che decimano un corpo e ne divorano la carne, cosa che non vediamo necessariamente, ma siamo trattati per i non morti che tirano fuori un fegato e lo mettono in un secchio. Yum.

Layla e Steven si separano, il che la porta a confrontarsi con un altro prete non morto, portandola a trafiggere la sua faccia con un bagliore in una delle scene di rilascio di tensione più soddisfacenti dell’anno. La stretta fotografia di Andrew Droz Palermo e il montaggio di Ahmed Hafez esacerbano la suspense della sequenza, mentre May Calamawy prende a calci in culo. Infine, lo spettacolo non ha paura di appoggiarsi completamente alla sua natura soprannaturale pur essendo brutale come può consentire uno spettacolo TV-14, il che, sorprendentemente, offre ai suoi realizzatori un ampio margine di manovra per mostrare il sangue e la faccia di uno zombi impalata da un bagliore . È piuttosto interessante e mi dà la speranza che le successive proprietà legate al soprannaturale non esiteranno essere violento.

La loro avventura prende un’altra svolta sorprendente. Marc rivela a Layla come è stato coinvolto nella morte di suo padre. La gamma emotiva di Calamawy è superba durante la sequenza, ma il pugno nello stomaco arriva quando Harrow gli spara a sangue freddo dopo aver rifiutato di dargli l’ushabti di Alessandro Magno. Quello che succede dopo va oltre i tuoi sogni più sfrenati, poiché lo spettacolo passa rapidamente da puro indiana Jones/La mummia-esque avventura a Il sogno di prova (il meglio Soprano episodio), ma con Moon Knight. Alla fine, Marc si sveglia in un ospedale psichiatrico, apparentemente dopo aver inventato ciò che abbiamo visto negli ultimi quattro episodi.

Ma dal momento che non possiamo fidarci della sua mente, questo potrebbe essere un “sogno di prova” molto elaborato, in cui Marc, Steven (e presto Jake si uniranno a loro… è stato preso in giro troppe volte che sono incline a dire che apparirà in qualche modo nei prossimi due episodi), devono confrontarsi con i loro “demoni interiori”, attraverso una sequenza onirica, dove tutto diventa evidente. Quindi, finalmente, riacquisterà lo spirito di Khonshu per diventare ancora una volta Moon Knight e combattere Harrow. Questa sembra essere la direzione in cui sta andando la serie, ma sembra troppo prevedibile per gli anni ’80 lo spettacolo continua a regalarci. Ma devo ammettere che questa è la prima volta che non ho davvero la più pallida idea di dove stia andando la serie, e mi ha tenuto con il fiato sospeso rispetto agli ultimi due episodi, con quasi nessuna azione e senza Moon Knight. Lo so; stanno tenendo Steven/Marc lontano da Moon Knight per la maggior parte della serie in modo che accetti completamente l’abito nell’episodio 6 e prenda a calci un sacco, un sacco di culi. Questo è il mio desiderio, ma fino ad allora, la tua ipotesi su dove andrà la serie è buona quanto la mia.

Il quarto episodio di Moon Knight è ora in streaming su Disney+.

Informazioni sull’autore del post

Maxance Vincent

Maxance Vincent è un critico cinematografico e televisivo freelance e si è appena laureato in studi cinematografici presso l’Université de Montréal. Attualmente sta completando una specializzazione in Studi sui videogiochi, concentrandosi sugli effetti psicologici relativi al discorso critico sui videogiochi violenti.

