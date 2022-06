Rappresentazione trans in Baymax su Disney+ esplorata

Anche se non è ancora passato un decennio, molti considererebbero Big Hero 6 un classico in buona fede.

Il film del 2014 della Walt Disney Pictures ha presentato al pubblico il sempre adorabile Baymax, un robot medico che diventa il migliore amico di Hiro dopo la morte di suo fratello.

C’è molto da amare nel film e la Disney non lo sa; la società ha presentato Big Hero 6: The Series nel 2017, mentre il suo finale ha raggiunto i fan all’inizio di quest’anno. Quel buco delle dimensioni di un robot nei nostri cuori è già stato riempito, però.

Creata da Don Hall, l’ultima serie spin-off è arrivata su Disney+ mercoledì 29 giugno 2022 e ha già suscitato discussioni.

Inizialmente l’attenzione si è concentrata sulla rappresentazione trans in Baymax, quindi diamo un’occhiata alla scena.

Rappresentazione trans in Baymax esplorata

Ogni puntata di Baymax segue il robot titolare che aiuta un certo numero di persone che hanno bisogno di aiuto o consiglio medico.

L’episodio 3 – intitolato Sofia – vede Baymax fare una dimostrazione in una scuola media e aiutare una ragazza che ha il primo ciclo. Sapendo esattamente cosa fare, Baymax si dirige verso un negozio e chiede a una donna quali prodotti consiglia.

“Questi sono i tamponi che uso di solito”, risponde. Poi un’altra donna interviene e dice a Baymax che preferisce gli assorbenti. “Sono più comodi per me”, aggiunge.

Altri presto si riuniscono per aiutare e un uomo trans che indossa una maglietta ispirata alla bandiera transgender offre consigli a Baymax: “Prendo sempre quelli con le ali”.

Il consiglio continua, con un padre che appare dietro il robot e annuncia che questi particolari sono quelli che sua figlia preferisce.

I fan reagiscono all’episodio 3 di Baymax

Mentre la sequenza con la rappresentazione LGBTQ+ ha diviso alcuni spettatori online, CBR riferisce che la reazione è stata ampiamente positiva.

Baymax è un robot medico e alcuni hanno sottolineato che gli uomini trans vivono ancora i periodi. Per quanto riguarda il tema della pubertà, la scena può essere utile al pubblico giovane e incoraggiare i genitori a discutere del futuro – o del presente – con i propri figli.

Su Twitter si è accumulata una serie di reazioni di supporto: puoi dare un’occhiata a una serie di tweet di seguito:

Rappresentante trans e un bagno di tutti i generi nell'episodio del periodo senza esitazione. Questo ep è stato così importante e dolce, vorrei che fosse qui quando avevo 12 anni. 😭 Baymax è un'icona che sarà sempre. 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 #Baymax pic.twitter.com/JIVNm8aIUH — quorra @ BAYMAX! 🏳️‍🌈 (@lucaspaguro) 29 giugno 2022

Questo è il momento perfetto dato che milioni di persone hanno appena ottenuto i loro diritti. twitter.com/Smu868go3u — Bella💖 (@belladonna1363) 30 giugno 2022

Baymax dice letteralmente diritti di gay e trans 😭🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Happy Pride!!! #Baymax pic.twitter.com/9vKaKFfBvX — Giovanna d'Arte 🥀⚔️ @ pride pups kickstarter! 🏳️‍🌈 (@JoanOfArtShoppe) 29 giugno 2022

// periodi RAGAZZI IL RAGAZZO CON LA CAMICIA TRANS FLAG IL RAGAZZO TRANS RAGAZZI RAGAZZI GIYSGISYGISYGSIDFASDFAS pic.twitter.com/51YR6oYSLQ — 12 giorni 🌨 (@solarsundw) 29 giugno 2022

Omg l'episodio di #Baymax in cui aiuta una ragazza che ha avuto il suo primo ciclo è solo la cosa più grande e commovente. E la scena in cui un uomo trans è tra le persone che raccomandano prodotti sanitari è la rappresentazione di cui il mondo ha bisogno e merita — Susan Bones Stan Account (@CeruleanChris) 29 giugno 2022

La rappresentazione trans nell'episodio d'epoca di #Baymax è davvero cool. In realtà l'intero episodio è piuttosto stupido. Crescere discussioni sui periodi era un argomento proibito. I bambini hanno bisogno di sapere queste cose. Sapere che è normale e non questa cosa vergognosa e imbarazzante. — 🏳️‍🌈Dylan Henning🏳️‍🌈 (@dylanhenning) 29 giugno 2022

#Baymax mostra personaggi trans-masc e normalizza parlando di periodi, dobbiamo Stan! — Chanel N°5 (@MissChanelNo5) 29 giugno 2022

“Baymax è ancora un eroe”

Durante una conversazione con Opentapes, il creatore della serie Don Hall ha spiegato: “Era intenzionale non concentrarsi sul tema dei supereroi”.

Tuttavia, il produttore Roy Conli ha aggiunto che Baymax rimane comunque un eroe, offrendo informazioni sull’ispirazione dietro lo spin-off:

“Sono molto orgoglioso. Ogni puntata è in realtà dedicata ai nostri eroi in campo sanitario perché viviamo in un’epoca in cui gli operatori sanitari sono eroi. Quindi direi che, anche nella sua forma attuale, Baymax è ancora un eroe!”

Guardando la risposta, è chiaro che molti sono d’accordo.

Baymax è in streaming esclusivamente su Disney+.

