Rapporto: Disney+ Katee Sackhoff Bo-Katan Series in lavorazione

Secondo quello spettacolo di hashtag, il “Favloniverse” sembra espandersi con una “principessa” mandaloriana al centro di una nuova serie spin-off…

Da grande fan di Battlestar Galactica, Sono stato elettrizzato quando Katee Sackhoff ha trovato il ruolo di Bo-Katan in Guerre Stellari la battaglia dei cloni e Star Wars ribelli.

Katee Sackhoff nel ruolo di Starbuck. Immagine: NBCUniversal.

Ero ancora più eccitato quando Sackhoff è passato dal doppiaggio al live-action Il Mandaloriano (adempiendo una profezia del maestro Filoni).

Ora, come spero contro ogni speranza, che Katee si unisca a Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand su Tatooine per Il libro di Boba Fett, sono entusiasta di sapere che Sackhoff potrebbe avere la sua serie di Star Wars in vista.

Bo-Katan. Immagine: Lucasfilm.

La voce

Quel Hashtag Mostra segnalato:

La serie si svolgerà dopo Il Mandaloriano – Stagione 3;

Katan ha avuto un ruolo importante nell’ormai accantonato Ranger della Nuova Repubblica (grazie Gina);

Alcune delle trame potrebbero ritrovarsi in questa nuova serie.

ThatHastagShow.com di Nick Santos ha riflettuto:

Katee Sackhoff. Immagine: Disney+.

Le mie fonti hanno condiviso che questa serie si svolgerà dopo The Mandalorian (stagione 3). Tuttavia, considerando l’uso di scene di flashback da parte di The Book Of Boba Fett, mi aspetterei anche alcuni flashback… Nessun altro dettaglio della storia o personaggio è confermato in questo momento. Sebbene sia una serie di Star Wars Disney+, non aspettarti che esista nel vuoto, canonicamente parlando.

Espandi il Favloniverse

Nel frattempo, Il libro di Boba Fett rimane una TV imperdibile e un degno intermezzo tra le stagioni di The Mandalorian; questo soprattutto perché non sarei sorpreso se un numero qualsiasi di guerrieri vestiti di Beskar capitasse di trovare le spalle di Boba negli episodi successivi.

Inoltre, e indipendentemente dal suo legame con le storie esistenti, Bo-Katan e sua sorella Satine hanno svolto ruoli fondamentali nella storia dell’universo di Star Wars. E data la loro connessione con così tanti altri personaggi (tosse, Obi-Wan, tosse, Ahsoka), sembra una mossa sensata per colmare le lacune.

In particolare, Star Wars inizia a dilettarsi in altre linee temporali e cerca di dare più senso alle storie consolidate.

“Attenta, principessa…” Infatti.

Immagine: Lucasfilm

Informazioni sull’autore del post

Giovanni Vescovo

Laureato alla Boston U. e alla Northeastern University, John Bishop, è diventato il giornalista beat di BostonBruins.com prima della stagione di hockey NHL 2006-2007 dei Boston Bruins. Mentre con il Black & Gold, “^BISH” ha viaggiato in Nord America e in Europa per coprire ogni mossa della squadra tramite laptop, blog e smartphone. Coautore di due libri, “Bygone Boston” e “Full 60 to History: The Inside Story of the 2011 Stanley Cup Champion Boston Bruins”, John ha anche coperto i XXI Giochi Olimpici Invernali di Vancouver nel 2010 e la Bs 2011 Stanley Cup corsa al campionato e alzata di stendardi prima di assumere una posizione di facoltà/comunicazioni in una scuola di preparazione fuori Boston nel 2013. Vive con sua moglie Andrea e i figli Jack, Scott e Luke, nel Massachusetts centrale.

Imparentato

Continua a leggere