Quinlan Vos easter egg nell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi esplorato

Non pensavi che avrebbero riportato indietro Ewan McGregor senza dare vita a qualche sorpresa, vero?

Con Deborah Chow sulla sedia del regista, i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono arrivati ​​su Disney+ a fine maggio 2022 e hanno riportato ondate di nostalgia. La prima puntata si è aperta con un riepilogo dei prequel, ricordandoci l’eccezionale performance di Ewan nei panni del Jedi titolare.

I primi due episodi sono stati ben accolti dai fan, ma è stato reso evidente che siamo solo all’inizio. In effetti, l’episodio 3 ha dato al pubblico così tanto da digerire e un dettaglio spicca in particolare.

Allora, parliamo di Quinlan Vos…

ATTENZIONE: SPOILER EPISODIO 3

Lucasfilm | Disney+

Quinlan Vos uovo di Pasqua a Obi-Wan Kenobi

Immergendoci nell’episodio 3, ci riuniamo con Obi-Wan e Leia mentre viene mostrato loro il santuario Jedi nascosto su Mapuzo. Tala li informa che è considerato da alcuni come un sentiero e che alla fine i Jedi vengono portati su un pianeta chiamato Jabiim e “gli viene data una nuova vita”.

Prestando attenzione ad alcuni scritti, Obi-Wan chiede se Quinlan fosse lì e Tala spiega che si sta offrendo di aiutare a salvare i giovani dall’Impero.

Per coloro che non hanno familiarità con i personaggi, è importante notare che questo Jedi e Obi-Wan hanno una storia piuttosto lunga. Inverse riporta che è stato originariamente introdotto nei fumetti di Star Wars: Republic; sebbene non siano canonici, ha fatto impressione più avanti Le guerre dei cloni.

La serie ha stabilito una stretta relazione tra i due e si riferisce anche all’alleato come Master Vos in La vendetta dei Sith.

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar BridTV 9860 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar https://i.ytimg.com/vi/XCFvcTA8odc/hqdefault.jpg 1006730 1006730 centro 13872

Quinlan Vos ha una prospettiva unica

Esplorando il libro Dark Disciple, Quinlan passa essenzialmente al Lato Oscuro durante i suoi tentativi di affrontare il conte Dooku.

Si innamora di Asajj Ventress, un Sith. Tuttavia, alla fine torna al Lato Chiaro della forza dopo che è stata uccisa. In realtà è Obi-Wan che incoraggia e supplica il Consiglio Jedi di consentire a Quinlan di tornare.

La familiarità di Quinlan con entrambi i lati della lotta lo rende un personaggio interessante. Sfortunatamente, Star Wars Fandom sottolinea che incontra Darth Vader insieme ad altri Jedi e Vader taglia Quinlan a metà con la sua spada laser.

Tuttavia, durante gli eventi di Obi-Wan, viene stabilito che è attivo e combatte contro l’Impero, facendo un’apparizione live-action nella serie non solo plausibile ma altamente probabile.

Inverse ipotizza che potrebbe essere stato anche Quinlan a salvare Baby Yoda durante l’Ordine 66. Con Obi-Wan che fa riferimento a “The Way”, un legame con The Mandalorian è in programma per il resto degli episodi.

Il fandom è entusiasta

Un certo numero di fan ha espresso la loro eccitazione e speranze dopo aver scoperto il riferimento a Quinlan Vos in Obi-Wan Kenobi.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro O’Shea Jackson interpreterà sicuramente Quinlan Vos — GIUDICE MVP SZN (@Cole_Cianciola) 1 giugno 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Spoiler #ObiWanKenobi–––– Quella caduta del nome di Quinlan Vos è stata la parte migliore dell’episodio. Dammi una serie di questo cattivo dell’orrore Darth Vader che cerca di uccidere Vos mentre salva i restanti Jedi. Solo Nitpick: La colonna sonora sta davvero danneggiando alcune di queste scene epiche. pic.twitter.com/FTDuRGDlFN — Kuvin Dhillon (@kuvintillo) 1 giugno 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non posso essere l’unico ad avere la pelle d’oca quando Kenobi ha menzionato Quinlan Vos — ced (@ShoheisCousin) 1 giugno 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non credo che capiate quanto sia importante la menzione di Quinlan Vos. oh uomo che apre così tante possibilità — ✴︎ 𝔼𝕝𝕚 ✴︎ (@KNIGHTlNGALE) 1 giugno 2022

Obi-Wan Kenobi è in streaming esclusivamente su Disney+.

In altre notizie, Nancy muore nella stagione 4 di Stranger Things, parte 1?