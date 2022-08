Quanto è costata la Wrexham a Ryan Reynolds e Rob McElhenney?

Quando il duo di attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney ha annunciato le loro intenzioni di acquistare il Wrexham AFC, ha davvero scioccato il mondo dello sport.

I due stanno documentando il loro tempo al comando con una serie intitolata Welcome to Wrexham che descrive in dettaglio gli sforzi di Ryan e Rob dietro le quinte e gli sforzi della squadra in campo.

Ma date le pazze somme di denaro che vengono spesso gettate nel calcio, gli spettatori si sono chiesti esattamente quanto costa Wrexham per Ryan Reynolds e Rob McElhenney da acquistare.

Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX BridTV 11143 Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX https://i.ytimg.com/vi/C9hLsktkGfA/hqdefault.jpg 1082493 1082493 centro 13872

Benvenuti al riepilogo degli episodi 1 e 2 di Wrexham

Welcome to Wrexham è arrivato su FX negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale, Regno Unito compreso, rispettivamente il 24 e 25 agosto.

I due episodi di apertura introducono i fan a Ryan Reynolds e Rob McElhenney ed esplorano il loro viaggio per l’acquisto di una squadra di calcio dall’altra parte del mondo nonostante abbiano pochissima conoscenza del gioco e non si siano mai incontrati di persona.

Non sorprende che l’acquisizione proposta diventi il ​​discorso del mondo del calcio, ma l’accordo non è aperto e chiuso poiché la coppia di attori deve convincere i fan di Wrexham a consentire il loro acquisto.

Alla fine, l’acquisizione viene confermata e Ryan e Rob diventano i nuovi proprietari di Wrexham nel febbraio 2021 e l’attenzione si sposta rapidamente sulle questioni del club stesso che si trova nel quinto livello della piramide calcistica.

La realtà si manifesta rapidamente quando le sfide di guidare una squadra così in basso nel sistema di campionato diventano chiare.

E dopo una conclusione senza successo della stagione 2020/21, il cambiamento è in atto quando l’allenatore della squadra, il suo staff e una serie di giocatori vengono rilasciati, inaugurando la possibilità per Ryan e Rob di lasciare davvero il segno.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Quanto è costata la Wrexham a Ryan Reynolds e Rob McElhenney?

Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno pagato £ 2 milioni ($ 2,35 milioni) per acquistare il Wrexham AFC.

Prima dell’acquisizione, il club era di proprietà del Wrexham Supporters Trust, i fan del club, il che significa che quando Ryan e Rob hanno proposto la loro acquisizione, era soggetto al voto dei membri del Trust.

Una volta che l’acquisizione è stata approvata dal 98,6% dei membri, i 2 milioni di sterline pagati da Ryan e Rob sono stati investiti direttamente nel club per aiutare i suoi sforzi dentro e fuori dal campo.

Tuttavia, se la coppia di attori vuole avere successo nel portare il Wrexham in alto nei campionati, negli anni a venire dovranno quasi sicuramente investire più soldi nel club.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non ci sono bottigliette, Wrob. Solo piccoli proprietari…. con piccole bottiglie. ps Abbiamo lo stesso avvocato. https://t.co/2KzLWRZFO3 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 febbraio 2021

Visualizza Tweet

Il patrimonio netto di Ryan Reynolds e Rob McElhenney

In quanto attori famosi con molti interessi commerciali da parte, Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno entrambi un notevole patrimonio netto, che consente loro di uscire e comprare una squadra di calcio.

Secondo Celebrity Net Worth, Ryan Reynolds vale $ 150 milioni (£ 127 milioni) grazie al suo lavoro di recitazione di alto profilo e a una serie di interessi commerciali tra cui Aviation Gin e Mint Mobile.

La stessa fonte afferma che il patrimonio netto di Rob McElhenney è di $ 50 milioni (£ 42,5 milioni) poiché l’attore ha un ruolo da protagonista in C’è sempre il sole a Filadelfia e, secondo Bustle, ha anche co-lanciato una società tecnologica chiamata Adim specializzata nella tecnologia Web3 come criptovalute e NFT.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Welcome to Wrexham arriverà su FX e Hulu negli Stati Uniti il ​​24 agosto e sarà disponibile per i fan internazionali su Disney+ il 25 agosto.

Mostra tutto

In altre notizie, Dov’è Gina in Echoes e torna?