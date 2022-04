Quanto dura Moon Knight Episodio 6? Confermato il runtime di Finale

È sempre un momento agrodolce per i fan della Marvel dire addio a uno spettacolo Disney Plus sapendo che di più è dietro l’angolo, ma quello di Moon Knight il runtime del finale ha anche i proiettili sudati del fandom.

Confermiamo il runtime di Cavaliere della Luna Episodio 6, rivela cosa dicono i fan sulla sua lunghezza e discuti di cosa ha in serbo il finale.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Runtime di Moon Knight Episodio 6

Il finale di Cavaliere della LunaEpisodio 6, ha avuto una durata confermata di 44-45 minuti.

Questa sarà la durata più breve di un finale Marvel su Disney Plus, lasciando alcuni fan preoccupati per come la narrazione si concluderà in così poco tempo.

Occhio di Falco ha ricevuto un finale di 62 minuti per concludere la missione di vendetta di Yelena e Il falco e il soldato d’inverno ha ottenuto 53 minuti per passare Sam Wilson il mantello di Capitan America. di Loki il tempo di esecuzione del finale era il più breve prima Cavaliere della Luna con 48 minuti, tuttavia, la seconda stagione dello spettacolo guidato da Tom Hiddleston ha già avuto il via libera.

Wanda Vision è stato l’unico spettacolo a ricevere più di sei episodi, escluso l’animazione Cosa succede se…? serie – dando alla narrazione tutto il tempo per svilupparsi, ma Cavaliere della Luna ha un sacco di questioni in sospeso da risolvere in 45 minuti.

I fan della Marvel mostrano la loro preoccupazione

In primo luogo, questo fan ha parlato della presunta, ma ora confermata, durata di 45 minuti, dicendo che gli showrunner potrebbero aver dovuto saltare alcune cose:

Impossibile caricare questo contenuto

Se le voci sono vere sul runtime dell’episodio finale, probabilmente dovranno saltare alcune cose, sfortunatamente Inoltre (spoiler di Moon Knight) – Vorrei che Jake potesse fare un’apparizione, ma è qualunque cosa. — Puffs (@PuffsL_) 28 aprile 2022

Un altro fan ha condiviso i propri pensieri su come sarebbe avvenuto il finale, aderendo al tempo di esecuzione più breve:

Impossibile caricare questo contenuto

1/2Finale di #MoonKnight ha una durata di soli 45 minuti. non dubiterei che gli episodi inizino con il seguito di layla che cerca di liberare khonshu, Steven non c’è più. non per niente perché non è reale, non ha un “cuore” per giudicare che è solo una scheggia della mente di Marc. — #moonknight (@themarveldon) 28 aprile 2022

Infine, questo fan non aveva idea di come il finale avrebbe legato tutto insieme in quel lasso di tempo, suggerendo un potenziale film all’orizzonte:

Impossibile caricare questo contenuto

O l’ultimo episodio di Moon Knight deve avere una durata estesa, o dovranno salvare alcune cose per un potenziale film perché non ho idea di come legheranno tutto insieme nel finale lol — RiNickulous (@RiNicku1ous) 28 aprile 2022

Cosa aspettarsi dall’episodio 6

Cavaliere della Luna L’episodio 6 sarà presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022, su Disney Plus, che funge da finale della serie.

Il titolo dell’episodio non è stato confermato, tuttavia, The Cosmis Circus ha riferito che l’episodio potrebbe essere intitolato Dei e mostri.

Rimorchi passati per Cavaliere della Luna ha confermato che c’è ancora una battaglia tra Moon Knight e Arthur Harrow, il che significa che il ritorno di Khonshu sarà probabilmente gestito verso l’inizio dell’episodio.

Marc dovrà unirsi a Taweret affinché possa risorgere, giusto in tempo per porre fine al regno di Artù.

Inoltre, Cavaliere della Luna è stata annunciata come una miniserie, il che significa che la seconda stagione probabilmente non accadrà.

Immagine dalla Disney.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

