Quanto costerà? Quanti annunci verranno visualizzati?

All’inizio di quest’anno, Disney+ ha annunciato che la società stava lavorando a un piano supportato da pubblicità che sarà offerto a basso costo. Il 17 maggio, prima della presentazione di Upfront della Disney, sono emersi i dettagli sul piano supportato dalla pubblicità e di seguito riportiamo tutte le informazioni che devi sapere!

Quando si tratta del costo delle piattaforme di streaming, Disney+ è tra i servizi più economici. Il pacchetto standard di Netflix è di circa $ 13, ma per guardare su più schermi, il prezzo può essere di quasi $ 20. Prime Video costa $ 8,99 al mese o $ 12,99 se lo ottieni con Amazon Prime (o $ 119 all’anno). CBS All Access costa $ 5,99 con annunci e $ 9,99 al mese senza annunci. HBO Max non ha un piano supportato dalla pubblicità, costa $ 14,99 al mese. Infine, abbiamo Apple TV+, non ha un piano supportato dalla pubblicità e costa solo $ 4,99 al mese.

Quanto costerà Disney+ con pubblicità?

Al momento, l’attuale piano senza pubblicità di Disney+ costa $ 7,99 al mese o $ 79,99 all’anno. Questo piano continuerà a essere un’opzione, ma un piano supportato dalla pubblicità inizierà a essere lanciato alla fine del 2022 e costerà solo $ 3,92. Non appena avremo una data di rilascio ufficiale, aggiorneremo questo post.

Come funzioneranno gli annunci sulla piattaforma Disney+?

Secondo Variety, gli abbonati a Disney+ con annunci pubblicitari saranno soggetti a soli quattro minuti di annunci all’ora (o meno), il che è un ottimo affare. Inoltre, nessuna pubblicità verrà riprodotta sui profili Disney+ per bambini. Tutto sommato, sembra un’opzione fantastica. Il prezzo è basso e i genitori adoreranno che i profili dei bambini non siano soggetti a pubblicità.

Ancora una volta, ti aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni! Sei attualmente iscritto alla piattaforma? Quale servizio di streaming è il tuo preferito?

La fonte condivide che si dice che Netflix stia lavorando anche a un piano più economico e supportato dalla pubblicità. Più piattaforme seguiranno questa idea?